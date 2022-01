Empresarios de Yucatán llaman a no bajar la guardia ante Ómicron

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Yucatán llamó a los habitantes de la entidad a no bajar la guardia, ante el rápido avance en los contagios de Covid-19, registrados desde la llegada de la variante Ómicron al territorio estatal.

A través de un comunicado oficial, el organismo empresarial destacó que ante el cambio de semáforo epidemiológico a color amarillo, es importante seguir acatando las medidas sanitarias establecidas por las autoridades de Yucatán.

Como informamos anteriormente en La Verdad Noticias, el presidente del CCE de Yucatán, Eduardo Alvarado Mujica, indicó que los empresarios yucatecos se mantienen alerta del avance de la variante Ómicron, que provocó que los contagios diarios no bajen de 400 por día.

“Este es un momento en el que debemos de ser muy precavidos, muy cautelosos, muy cuidadosos, seguir trabajando aplicando todas las normatividades que privilegien la reactivación económica, sin bajar la guardia, de manera optimista, pero con mucho rigor y disciplina”, declaró a este medio el líder empresarial.

Recomendaciones

Empresarios yucatecos piden extremar medidas ante avance de Covid-19

Entre las recomendaciones que el CCE de Yucatán emitió en su comunicado, se encuentra el uso de cubrebocas con mínimo dos capas o de tipo quirúrgico (N95, KN95, entre otros), evitando los fabricados con tela o esponja, ya que no han demostrado tener protección contra la variante ómicron.

De igual forma, pidieron a los yucatecos que por algún motivo no han acudido a aplicarse la vacuna contra el Covid-19, a realizarlo cuanto antes en los módulos permanentes de vacunación, ya que aunque se dice que la nueva cepa es más leve, no se descartan complicaciones para las personas que no cuentan con el esquema de vacunación completo.

Asimismo, sugirieron a los yucatecos disminuir la movilidad innecesaria, especialmente la de tipo social, así como ser respetuosos en cuanto al cumplimiento de los protocolos sanitarios fijados para cada establecimiento.

Finalmente, aconsejan que los yucatecos activen la herramienta “Notificaciones Covid Yucatán” de Google y Apple, opción disponible en todos los dispositivos móviles para recibir un aviso en caso de haber estado expuesto a una persona confirmada con Covid-19.

“La reactivación económica segura corresponde a todos, es un esfuerzo de la sociedad en su conjunto; cuidémonos y cuidemos a los demás”, indica el comunicado.

Finalmente, el CCE de Yucatán concluyó recordando a todos el uso de gel antibacterial y cubrebocas, así como llevar a cabo el aislamiento por al menos dos semanas, en caso de presentar síntomas y obtener un resultado positivo en una prueba para detectar Covid-19.

