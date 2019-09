Empresarios de Yucatán, defienden valores de la sociedad

Representantes de la iniciativa privada señalaron que no es necesaria una tercera votación en el Congreso del estado de Yucatán para tratar el asunto del matrimonio igualitario, mucho menos cuando se pretendió utilizar a la Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz como medida de presión.

El empresario Jorge Habib Abimerhi, destacó que el foro es para tratar temas de interés mundial y poner en práctica acciones que eviten conflictos internacionales o de carácter global como es la contaminación del medio ambiente, más no para promover el deseo de una minoría.

Recalcó que la comunidad LGBTT+ tiene todos sus derechos y son respetables, pero por naturaleza no se puede llamar matrimonio a la unión de dos personas del mismo sexo.

“Supongamos un ejemplo muy práctico: mandemos a una isla a todos los gay o lesbianas que hoy luchan por vivir en matrimonio. ¿Sabe qué va a pasar? Que en 80 años no va a existir ninguno por una sencilla razón, porque no hubo reproducción, ya que no es posible engendrar hombre con hombre o mujer con mujer. ¿Verdad que la naturaleza es sabia?

Agregó que la sociedad yucateca no consentirá el capricho de ningún funcionario, sea quien sea, que intente utilizar su cargo para influenciar en las decisiones de los legisladores.

Los artistas que vinieron, Miguel Bosé, Ricky Martin, Joy Huerta, y otros más solo desvirtuaron la esencia de la Cumbre porque restaron reflectores a los verdaderos promotores de los derechos de igualdad, de personajes que han evitado guerras, que han trabajado por el bien de la humanidad, puesto que no son producto de la mercadotecnia, como es el caso de los cantantes.

Y es que la cantante Joy Huerta y Miguel Bosé hicieron un llamado al Congreso de Yucatán para aprobar la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, argumentando que es un derecho establecido en la Constitución.

Aprovechando la invitación de la Secretaría de Fomento Turístico de Yucatán, Michell Fridman Hirsch, en la 17 Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz, los intérpretes se pronunciaron porque la comunidad LGBT mantenga su activismo y sean “incómodos” en la suma de derechos sociales.

Miguel Bosé consideró que es necesario que los gobiernos doten de educación a las nuevas generaciones para erradicar viejas formas de pensar y se normalice el trato igualitario sin distinción de raza, religión, sexual y física entre las personas; “no deben existir diferencias, debemos ser grandes multiplicadores”, dijo.

También el actor Diego Luna pidió al Congreso local avalar dicha legislación, en tanto que la cantante México estadunidense Joy Huerta dijo que no se puede hablar de paz, sin considerar la inclusión de todos los sectores en la sociedad y subrayó que con la decisión del legislativo yucateco se clausura la preferencia de 12 millones de personas en el país.

“Yucatán debe estar en la vanguardia. Nuestra constitución permite que nos casemos con quien deseemos no importando religión, preferencia sexual. Es un derecho adquirido y deben respetarlo”, afir

VOTO EMITIDO

El empresario recordó que en materia legislativa, el pleno del Congreso yucateco desechó el proyecto con 15 votos en contra y nueve a favor.

Luego de que fuera aprobado el dictamen por parte de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, donde logró obtener la mayoría de votos para su análisis y posible aprobación, que al final no se logró.

Otro tema en cuestión dijo, es el de la adopción.

En Estados Unidos, un juez de Kentucky negó la adopción de niños a parejas del mismo sexo porque no existe el derecho a adoptar.

“Existe el derecho a ser adoptado y los niños tienen el derecho superior de recuperar lo que ha perdido en lo natural: un padre y una madre”.

“Los niños no son un producto para satisfacer un anhelo emocional, ideológico o político; el niño es el fin supremo de la sociedad y del estado”.

Otros integrantes de la iniciativa privada agregaron que hay cosas verdaderamente importantes como para que los legisladores ocupen su tiempo en un tema ya discutido, votado y decidido en dos ocasiones.

“Qué pena que les muevan el tapete una serie de personas ajenas a la moral de las familias mexicanas que fueron traídos con otros fines y los desvían a temas tan focalizados”, señaló el empresario Jorge Bolio.

Las cúpulas del PRI y PAN, así como la mayoría de los diputados locales de Yucatán no dan crédito de lo que ocurrió en la “Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz”, pues nunca se esperaron que el tema del matrimonio igualitario fuera a mencionarse tanto.

Lo cierto es que panistas y priistas se pusieron de acuerdo para solicitar a la Secretaria estatal de Turismo la razón por la cual (solo) se invitó a varios artistas promotores de los derechos de la comunidad LGBTI+ ya que lo único que hicieron fue criticar al Congreso del Estado.

Se supone que vinieron a hablar de la paz en el mundo, no del matrimonio entre personas del mismo sexo, indicó una integrante del Comité estatal del PAN, quien reprueba lo sucedido en la “Cumbre Mundial”.

¿Por qué la secretaria de Turismo Michelle Fridman ( Hirsh), invitó a puros artistas para que vengan a criticar nuestras manera de pensar? precisó la entrevistada.

“No vamos a permitir que ningún extranjero y ningún chilango venga a decirnos lo que tenemos que hacer”, es la postura que han adoptado los legisladores estatales quienes consideran absurdo que “foráneos” venga a dirigir a los yucatecos.

Todo indica que los diputados solicitarán a Michelle Fridman que aclare lo sucedido en la Cumbre de Premios Nobel de la Paz, pues los reflectores se los llevaron artistas de Televisa, como Joy Huerta, Ricky Martín, Diego Luna, Miguel Bosé, quienes criticaron al Congreso del Estado.

Y ratifican la postura de defender los valores y la familia en Yucatán, pese a lo que cualquier artista pueda decir.

_Jaime Tetzpa