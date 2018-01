Empresarios de Yucatán contra el alza de tarifa eléctrica

Altas tarifas de luz en Yucatán

A nivel nacional, el sector empresarial y de comercio denunció incrementos injustificados en las tarifas de electricidad durante el primer mes del año, lo que genera presión social e inconformidad. Además, señalan que esto podría detonar más aumentos en los precios de productos y servicios, por lo que exhortaron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a buscar nuevas formas de generar la energía a un costo más barato.

Entrevista con Juan José Abraham Daguer, Presidente de la Canacome.

Juan José Abraham Daguer, Presidente de la Canacome.

¿El aumento en las tarifas es una medida arbitraria?

Debemos recordar que el pasado 14 de diciembre, la Secretaría de Hacienda autorizó la modificación a la metodología de cálculo de la tarifa eléctrica, la cual se hizo retroactiva al 1 de diciembre.

¿Considera que se aplicó un criterio justo?

“Ese cambio de metodología impactó las tarifas y se registraron incrementos muy fuertes, hubo errores en la aplicación de los nuevos criterios y ya se han corregido algunas tarifas en Baja California, por lo tanto solicitamos que haya una aplicación pareja”.

¿Cuáles son los sectores más golpeados?

Básicamente los aumentos han sido registrados en las tarifas de media tensión de las pequeñas y medianas empresas. Aquí en Mérida, estamos solicitando recibos a los socios para ver qué tanto se ha incrementado la tarifa con este nuevo sistema de cobro que están implementando, porque se trata de nuevo modelo que sin lugar a dudas lesiona la economía de los negocios”.

¿Existe la posibilidad de que la energía sea más barata?

Hacemos un llamado a la Comisión Federal de Electricidad para que busque maneras más eficientes de producir la energía eléctrica ya que hay subastas para la generación de energía alternativa. Entendemos que deberían empezar en este trimestre pero tienen un atraso, por lo que pedimos a las autoridades correspondientes agilizar el proceso para que tengamos energía eléctrica más económica y vender nuestros productos a mejores precios porque eso hace a las empresas más competitivas.

¿Hasta el momento qué tanto es la afectación del aumento en los costos del suministro de energia?

Como lo dijo ayer el dirigente naciónal de la Concanaco, Enrique Solana Sentíes, hay un reclamo de bastantes empresas que están sufriendo incrementos desmedidos, en algunos casos hasta de un 200, 100 y hasta el 400 por ciento, lo cual representa impactos muy fuertes, sobre todo en las tarifas medias y bajas, eso golpea de manera muy importante a los comercios y a las pequeñas empresas. En algunos casos el costo de la energía eléctrica representa hasta un 15 por ciento de los gastos de operación”.

¿Consideras que el aumento debería ser gradual?

“Definitivamente, pues el gobierno federal no aplica los aumentos de manera gradual y los nuevos criterios de la metodología de medición de consumo permiten este tipo de alzas”.

¿Se contempla aumento en la tarifa residencial?

No, en ese caso no, pero en un principio se había comentado que la tarifa teórica aumentaría entre 9 y 15 por ciento, un promedio de 13 por ciento para consumo de media y alta tensión. Sin embargo, vemos que no ha sido así”.

¿El aumento a las tarifas detonaría otro tipo de problemas?

Claro, porque el comerciante está pensando en aumentar los precios de sus productos y esto golpearía definitivamente a la economía familiar.

¿En el caso de las tienditas de la esquina o tendejones cómo ves el impacto?

“Este incremento representa un impacto significativo en su estructura de costos porque debemos recordar que las empresas refresqueras te apoyan con los refrigeradores, pero al final quien paga el consumo eléctrico eres tú y es ahí en donde te afecta directamente”.

¿Hay algún pronunciamiento por parte de las autoridades?

“A través de un comunicado, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) informó que no hay alza generalizada y que dialoga con el sector industrial sobre la metodología de cálculo y ajuste de las tarifas”.

¿Cuándo se aprobó la nueva metodología?

El pasado mes de noviembre se aprobó la metodología de cálculo y ajuste de las tarifas finales del suministro básico que se utiliza desde diciembre de 2017 para determinar el valor de las tarifas finales que aplicarán a todas las personas físicas o morales que son atendidas por CFE Suministro Básico.

¿La nueva metodología afecta al sector agrícola?

No, no impacta a los sectores doméstico y agrícola, que representan el 90 por ciento de los consumidores, pero sí golpea al 10 por ciento restante que está conformado por la industria, servicios y comercio”.

¿Ya se sabía que habría un incremento en los precios?

“Se esperaba un alza de las tarifas en promedio de 13%, hay casos documentados de que se incrementaron de manera desmedida. Pero el problema es que la electricidad representa hasta el 15% de costos totales de operación de algunas empresas”.

¿Habrá aumento en la tarifa doméstica?

Tenemos entendido que las alzas también llegarán a las tarifas comerciales y domésticas, las cuales se prevé que suban 16% a mediados de año.

¿Y si reduces el consumo de energía qué pasa?

La nueva metodología de cálculo tiene criterios con los cuales castiga a las empresas que reduzcan su consumo de luz, porque las tarifas se calculan con referencia a picos máximos de consumo.

¿Podrías citar algún ejemplo?

“Podría decirte que si una empresa pagó por el consumo de 7 mil kilowats en noviembre 18 mil pesos, ahora deberá de pagar 53 mil pesos por el mismo consumo debido a que sus máximos fueron de 16 mil kilowats y en base a eso se le cobra la tarifa”.