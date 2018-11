Empresarios de Valladolid auguran pérdidas económicas en Yucatán por mala administración del alcalde

Empresarios del municipio de Valladolid, Yucatán aseguran que el alcalde, Enrique Ayora Sosa los tiene en total incertidumbre pues en tres meses que lleva al frente del Ayuntamiento no ha presentado un plan de trabajo y tampoco ha terminado de conformar su gabinete, pues hasta hoy no ha designado al titular de la dirección de fomento económico.

Situación que los afecta su realización de trámites y podría ocasionarles grandes pérdidas y una severa afectación al posicionamiento que hoy goza este pueblo mágico.

“El alcalde, Enrique Ayora Sosa nos tiene en incertidumbre porque desde hace tres meses el sector empresarial, comercial y turístico no tiene el apoyo de la dirección de fomento económico porque ahí no hay un titular que realice los trámites y gestiones necesarias para impulsar el desarrollo del municipio ”, explicaron.

Asimismo, comentaron que si bien es cierto que los alcaldes tienen un plazo razonable para conformar su gabinete de trabajo ya se acerca el fin de año y aún no tienen una figura que atienda sus necesidades en la materia, una situación que es muy critica.

“De no existir una vinculación empresarial que permita al municipio de Valladolid tener presencia en eventos estatales y nacionales se va a romper con el esquema que ya tenemos y esto no traerá turismo y nosotros así como los artesanos, todos vivimos de eso, por eso es muy lamentable que esta persona no tome cartas en el asunto y designe a una persona preparada y eficaz.”, dijeron.