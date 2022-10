Empresarios confían en que cambios representen avances económicos para el país

Ante los cambios en la Secretaría de Economía del Gobierno de la República, el sector empresarial en Yucatán mantiene la confianza de que habrá continuidad en los logros del sector económico, por lo que desde la entidad seguirán trabajando como lo han estado haciendo, afirman los empresarios.

Cabe recordar que fue el día jueves cuando se dio a conocer la renuncia de Tatiana Clouthier Carrillo de la Secretaría de Economía (SE) y ante su sucesión llegaría Raquel Buenrostro Sánchez, quien fungía como jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y fue nombrada por el presidente Andrés Manuel López Obrador como la nueva titular de la SE.

Te puede interesar: Raquel Buenrostro, nueva secretaria de Economía, tiene deudas millonarias

CC E confía en continuación de politíca industrial

En la apreciación de estos cambios en el gobierno federal, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Yucatán, Jorge Charruf Cáceres señaló lo necesario de continuar el tema de política industrial para que sea respaldado en el presupuesto de egresos del 2023, “porque si no viene respaldada se va a quedar en buenas intenciones”, destacó.

“Es muy normal que se den cambios, la salida de la ex secretaria Clouthier no debe causar incertidumbre por el contrario creo que lo hay que hacer es que se haga una transición correcta y que todos los proyectos que se están trabajando desde la iniciativa privada que se concluyan, porque hay cosas muy buenas como la política industrial que no se había renovado desde hace 30 años y ya estaba bastante avanzada, lo importante es que haya continuidad”, comentó.

Infórmate de las noticias de Yucatán dando clic aquí

Canaco le apuesta al T-MEC

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio Servicios Y Turismo (Canaco-Servytur) de Mérida manifestó que el sector mantiene la confianza en que la nueva titular de continuidad a los diversos temas, como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá o T-MEC.

“Lo más importante es que hay temas delicados que se están tratando como el T-MEC, el presidente tendrá su estrategia y designo a Raquel que es una persona que se ha desenvuelto en diferentes cargos, por lo que el presidente le tiene confianza y lo importante es que se le dé seguimiento y respetando las cosas que se han negociado”.

¡Siguénos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram