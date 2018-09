Empresarios buscan despojar de sus tierras a ejidatarios de Yucatán

Tres demandas en lo que va del año es con lo que están batallando los ejidatarios del municipio de Yucatán, Ucú, pues “empresarios” quieren quitarles sus tierras, por lo que hoy se presentaron en el Tribunal Agrario, para que se resuelva esta situación de más de tres años, informó Eric Martín, comisario de Ucú.

“En el municipio son 355 ejidatarios que en el año 2000 el Gobierno del Estado de Yucatán nos asignó las tierras que hoy están en juego; antes de empezar a vender teníamos ocho mil 47 hectáreas, de las cuales, tres mil dos hectáreas se le vendieron a dicha organización. Esta fue la primer venta que se hizo en el 2008, después de eso salieron parcelarios. Ahora ya hay 17 empresarios nuevos y entraron al ejido realmente con sus prestanombres y son los que quieren despojarnos ahora”, informó.

A David Santos Dzul hace ocho año el ejidatario Miguel Pech le asignó la parcela de 194 hectáreas en el municipio de Yucatán y hoy se las quiere quitar el empresario Arturo Miller, quien con engaños y aprovechándose de la falta de preparación, lo hizo firmar unos documentos en 2015, año en el que comenzó este pleito.

“A mí el señor Pech me otorgó las tierras para que las vendiéramos y repartiéramos la ganancia entre los ejidatarios como normalmente se hace, pero hasta el día de hoy no se han podido vender y desde hace tres años tengo una demanda de una persona que no conozco de nombre Moisés Trujillo, por un usufructo por treinta años, del cual, según me dieron 20 mil pesos, cosa que no es cierto y me la quiere quitar”, informó David Dzul.

Por otra parte, el comisario comentó que a pesar de que hay poco apoyo por parte del gobierno para semillas, los mismos ejidatarios hacen producir la tierra pues compran la semilla y tienen sus empleados; son 50 trabajadores en el campo que siembran pepino, calabaza, tomate, chile y limón.

“En una asamblea se le asignaron las parcelas a tres ejidatarios, eso fue en el 2008 y el ejido decidió, pues son de uso común; se le consignaron a ciertas personas como prestanombres para que los habitantes pudieran vender”, mencionó Mauricio Aké

_Eliza Ongay