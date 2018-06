Empresario de Yucatán a favor de mantener la fortaleza de México

El Gobernador Rolando Zapata Bello asistió este día a la toma de protesta del empresario yucateco José Manuel López Campos como nuevo presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) para el período 2018-2019.

En evento encabezado por el Presidente Enrique Peña Nieto, el mandatario estatal también constató que rindiera compromiso el resto del Consejo Directivo de dicha agrupación. En el acto se destacó la labor de la Concanaco-Servytur en la promoción de la democracia en el país.

De esta manera, López Campos se convirtió en el tercer yucateco en presidir esta Confederación, ya que anteriormente lo habían hecho Nicolás Madáhuar Cámara, de 1984 a 1986, y Ricardo Dájer Nahum, de 1992 a 1994.

Actualmente, además del presidente de la Concanaco-Servytur, también hay otros dos empresarios de la entidad que están al frente de organismos nacionales, Carlos Medina Rodríguez en la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) y Fernando López Macari en el Instituto Mexicano de Ejecutivo de Finanzas (IMEF).

Luego de subrayar la presencia de Zapata Bello, el jefe del Ejecutivo federal ponderó los beneficios de las 13 reformas estructurales que benefician a toda la población y se reflejan en las actividades de todos los sectores de la economía.

Ante líderes empresariales, miembros de la banca comercial e instituciones de seguros, Peña Nieto hizo hincapié en la recientemente promulgada nueva Ley General de Mejora Regulatoria, que pone un marco normativo para disminuir trámites que se exige a las firmas y particulares que requieran los servicios que prestan los tres órdenes de Gobierno.

Al hacer uso de la palabra, López Campos apuntó que los mexicanos no merecemos perder lo que hemos alcanzado, porque no seamos capaces de enviar un mensaje de certeza o porque no seamos conscientes de comprender el papel que todos jugamos para mantener la fortaleza, la estabilidad y la unidad nacional para lograr un mejor rumbo para México.

El dirigente añadió que la gobernanza es una tarea de todos y en el nuevo paradigma, el desarrollo económico y el bienestar social no tienen que estar reñidos, puesto que no existe una nación prospera que no haya fundamentado su progreso en el comercio y es el rol que cumple el órgano que representa.

A 101 años de haber sido fundada, la Concanaco-Servytur es un ente autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que simboliza y promueve las actividades del comercio, los servicios y el turismo. La institución cuenta con 700 mil agremiados, repartidos en 255 cámaras locales distribuidas en 900 ciudades en todo el país.