Empresarias de Yucatán mueven la industria inmobiliaria de las plazas comerciales

En menos de cinco años la ciudad de Mérida se ha transformado sustancialmente; los negocios locales dieron paso a las franquicias, hoy los tendejones o tienditas de la esquina están en extinción, mientras que los locales se convirtieron en plazas comerciales que inundan la ciudad.

La empresaria, feminista, experta en comercio exterior y promotora de los derechos humanos, Diana del Carmen Castañeda Medina, comparte su experiencia en la mesa de redacción del Diario la Verdad de Yucatán, en donde revela cómo desde muy pequeña, comenzó a trabajar para alcanzar su principal objetivo: ser independiente económicamente, antes de pensar en formar su hogar.

¿En qué consisten los talleres que imparte y a qué sector están dirigidos?

Están enfocados a las mujeres de todas las edades porque debemos inculcarles la cultura de ser independientes desde muy temprana edad. Tenemos que liberarnos de los prototipos que la sociedad y la mercadotecnia nos muestra sobre cómo debe ser la mujer. Incluso, en los talleres aconsejo a las madres de familia que tienen hijas no comprarles muñecas (barbies), porque es el prototipo de mujer que nunca vamos a ser; nuestra constitución física no es la de la modelo que nos muestra la televisión, ni el de la señora que luce guapísima en su casa haciendo el aseo; por el contrario, la mujer realiza una labor en el hogar que no es reconocida porque ancestralmente se le educaba para estar en casa, pero hoy se han roto los moldes; en la actualidad la mujer también sale a la calle a buscar el sustento económico. Permítame enfatizar que el feminismo es un movimiento que exige que hombres y mujeres tengan los mismos derechos: por lo tanto, concede al género femenino capacidades antes reservadas sólo para los hombres.

¿Se dice que la mujer encabeza el comercio informal, usted qué opina?

Es verdad, porque muchas mujeres buscan recursos para mantener a sus familias. Es un problema social muy fuerte, porque se trata del sistema gubernamental que limita las oportunidades de superación, es por eso que en los talleres insisto en que las madres de familia deben inculcar a sus hijas la libertad de pensamiento y eso se logra con el estudio. Hoy las nuevas generaciones tienen oportunidades de cambiar las cosas. Está demostrado que la mujer puede ocupar puestos directivos y cargos públicos con dignidad.

¿Cómo ve el incremento de la mujer en el sector empresarial?

Muy importante, cada día hay nuevas emprendedoras en cualquier giro comercial. Actualmente somos 75 integrantes en la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, capítulo Yucatán, y cada día hay más interesadas, pero hablo del comercio formal, ya que del 60 por ciento de la informalidad, prácticamente un 80 por ciento corresponde al a mujer porque se dedica a labores como venta de productos por catálogo o al menudeo. Muchas amas de casa venden comida en sus propias casas los fines de semana; otras sacan su vendimia a las calles, porque todas buscan la forma de complementar sus ingresos.

¿Cómo ha visto la transformación de la ciudad?

Es un tema interesante. Hasta hace cinco años, podríamos decir, se viene gestando el despertar de la ciudad. La llegada de nuevas y muy importantes inversiones nacionales y extranjeras, vemos Grupo Modelo, Envases Universales, el desarrollo de la nueva terminal de carga para los ferrocarriles, la ampliación del nuevo viaducto en Puerto de altura de Progreso, en fin. Tenemos muchas bondades, somos un estado muy rico en zonas arqueológicas, gastronomía, grutas, cenotes, es un potencial turístico que detona el crecimiento de otras áreas. Las tienditas de la esquina, que conocemos como tendejones son como una especie en extinción que dieron paso a las franquicias; por otra parte, los locales comerciales también dieron paso a las plazas comerciales y llegó la modernidad. En Mérida, la primera plaza que tuvimos fue Buensvisa, luego le siguió Plaza Fiesta y hoy tenemos más de veinte, sobre todo en el norte de la ciudad, que es hacia donde se inclina el desarrollo.

¿Se podría decir que es una burbuja inmobiliaria en plazas comerciales?

No sé si el término sea correcto, pero lo que sí puedo asegurar que hay mucho más negocios que personas, me refiero a las plazas comerciales. Cada una tiene su propio público, pero hay novedades, como es el proyecto, que ya tiene un gran avance de La Isla. Cuando se inaugure muchas plazas van a resentirlo porque todo mundo va ir por la novedad.

¿Hay muchos locales en las plazas comerciales desocupados, son rentas muy caras?

No lo creo, en Plaza Montebello las rentas son del rango de los ocho mil pesos; se trata de que sea negocio para los dueños y sus clientes, no de ahorcar a los arrendatarios con rentas que son impagables. Hay muchas razones por las cuales un negocio no funciona. En Plaza Montebello los giros comerciales subsisten porque es una plaza de servicios, a diferencia de otras plazas que son sociales, me refiero a aquellas en donde hay salas cinematográficas, ya que muchas gente va a pasear pero no compran.

¿Qué pasaría si se pierde la seguridad social que tenemos en Yucatán?

Sería un caos, por eso debemos apoyar a las autoridades. Más que videocámaras por toda la ciudad necesitamos empleo y educación de calidad, esas son las mejores herramientas y debemos empezar por el hogar. Es una responsabilidad compartida, no podemos dejarla a los encargados de cuidarnos. En ese sentido debemos ser solidarios y emitir un voto razonado, que no se vayan por el partido o por los apoyos que ofrecen, sino por las propuestas de los candidatos. Todos somos los culpables de las cosas que no funcionan porque debemos exigir a los funcionarios que cumplan su cometido.