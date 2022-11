Empresa yucateca brinca hacia lo virtual

Con la fnalidad de evolucionar y entrar al mercado digital, la empresa Aditimper lanza su plataforma digital donde exhibirá unos 450 productos para la construcción con la intención de fortalecer su mercado en Campeche y Quintana Roo.

El gerente de la empresa, Mario Gamboa Niquete expuso que las expectativas para su tienda virtual, es expandirse al mercado local, regional y nacional.

¿Qué es Aditimper?

Somos una empresa ligada a miles de proyectos construidos en la península de Yucatán y en México. Hace casi 26 años entramos al sector de la industria de obras de construcción y remodelación para casas, tratando siempre de competir en el mercado local y ahora queremos hacerlo en lo nacional y porque no, en lo mundial.

¿Cómo empezaron?

Todo empezó desde un sueño, con una visión, con buscar no ser solo una empresa más como las conocidas también Yucatán, sino tratando de dar lo mejor no solo en productos, sino en la atención, no ha sido fácil llegar a casi tres décadas, pero aquí estamos.

¿La pandemia los puso en jaque?

No, a decir verdad, la pandemia nos hizo acelerar hacia un cambio que solo veníamos pensando desde hace 5 años, llegó la pandemia y decidimos trabajar en la plataforma de ventas por internet, la pandemia del Coronavirus nos aceleró este proceso.

Y hoy estamos aquí inaugurando el sistema de ventas que nos coloca a la vanguardia de las ventas electrónicas en Yucatán, y muy pronto más allá de nuestras fronteras es algo de lo que estamos convencidos.

¿El crecimiento solo se enfoca en una tienda virtual?

Ahora nuestra tienda virtual es la principal plataforma que tenemos, queremos impulsar y darla a conocer, sin embargo, con la que busca expandirse al mercado local, regional y nacional; actualmente, contamos con cinco tiendas en el estado y un centro de distribución, para atender la demanda del mercado de Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

Con nuestras unidades físicas y ahora con la plataforma electrónica, donde ofrecemos 15 por ciento de descuento por inauguración de la tienda virtual, crecemos en el mercado local, y en una segunda etapa nos expandiremos en la región y a nivel nacional. Muchas empresas ya han optado por esta opción

¿Qué diferencia tiene la de Aditimper?

Tenemos más de 450 productos para la construcción y remodelación, la mayoría se puede considerar producto yucateco, como empresa comprometida con la producción local, tratamos de tener comunicación con quienes hacen estos productos en Yucatán y que pueden competir con otras marcas nacionales.

Infórmate de las noticias de Yucatán dando clic aquí

¡Siguénos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram