Empresa en Yucatán busca tecnificar el campo

Los procesos de comercialización de los productos del campo deben cambiar; antes se levantaba la cosecha y después se buscaba al comprador, hoy es diferente, primero se tiene al comprador y eso garantiza al campesino un precio justo a su producto.

El gobierno federal llegará al poder con la misma promesa de apoyar al campo ¿los empresarios creen que será realidad?

Los tiempos han cambiado, hay esperanza porque esta vez es inevitable. El campo se vuelve muy importante para cualquier país, no solo por la autosuficiencia alimentaria, sino por lo que representa en la macroeconomía, cuando hablamos de exportar y México tiene en el país del norte al principal consumidor de sus productos.

¿Cómo empresarios yucatecos tienen alianzas con el mercado norteamericano?

Definitivo, el 90 por ciento de nuestra producción va a Estados Unidos, así que hay mucha codependencia, en ambos sentidos. No debemos olvidar que los productos del campo mexicano están sobre la mesa de los norteamericanos.

¿La reindustrialización del campo es un hecho o es mero discurso?

Necesitamos cambiar el modelo. Todo mundo sabe que el campo se ha vuelto viejo y que a los jóvenes ya no les interesa trabajar la tierra, pero si cambiamos el modelo, apoyamos la agroindustria y eliminamos a los intermediarios, el campo será un buen negocio. Necesitamos dar valor agregado a lo que se produce en el campo a través de la industrialización.

¿El Presidente Donald Trump ha puesto aranceles a varios productos, creen que tenga en la lista algunos del campo?

Es muy remoto, pero no sería conveniente por la dependencia que ellos tienen. En el tema de exportación eso le pegaría mucho en la parte macro económica, pero en lo que se refiere a nivel local, el presidente Andrés Manuel López Obrador debe voltear al campo y no solo como discurso político, sino como una prioridad. Por su parte, los empresarios deben prevenir y mirar hacia nuevos mercados en Europa; deben trabajar en la industrialización de los productos para no venderlos como materia prima, sino como productos terminados.

Del dicho al hecho

La industrialización del campo es un término muy sonado en Yucatán, pero los empresarios deben invertir en maquinaria y no dejarlo en el discurso.