Empresa despide a mujer de Mérida por no aceptar pago en especie

Empresa productora de alimentos presuntamente se está aprovechando de la contingencia por coronavirus para violar los derechos laborales de sus trabajadores y así lo denunció una mujer de Mérida que presuntamente fue despedida por no aceptar un pago en especie.

Esta información se dio a conocer luego de que A.C. denunciará de manera pública a una la empresa Crío por despedirla en presunta represalia por no aceptar un pago en especie.

Según la quejosa, la empresa alegó que la contingencia por coronavirus está generando bajas ventas y excedente de productos, por lo que han recortado un total de $190 a los sueldos y los han intercambiado por tres pollos.

Cabe mencionar que esta no es la única irregularidad que denuncia la mujer, ya que asegura que debido a la contingencia, la empresa han tenido que obligar a sus trabajadores a turnarse los días laborales y los días que no se acuda a trabajar, se van a cuenta de vacaciones.

La empresa dijo que la contingencia por coronavirus ha bajado sus ventas.

De igual forma la empresa solicitó a sus trabajadores apoyar con las ventas, por lo que ‘cada colaborador tenía que consumir una cantidad específica de producto’, esto con la finalidad de darle salida al producto estancado.

Empresa viola derechos laborales

La mujer asegura que en su departamento los obligaban a comprar hasta 4 kilos de carne al día, es decir que si laboraban 4 días, se tendrían que comprar 16 kilos de carne a la semana.

Empresa de alimentos obliga a sus trabajadores a comprar pollo.

Al principio algunas personas aceptaron las disposiciones de la empresa, sin embargo cuando se vio mermado los $190 en sus sueldos muchos levantaron la voz y con ayuda del sindicato pudieron dar marcha atrás.

Lamentablemente A. C. no pertenece a ningún sindicato y al expresar su inquietud por el pago en especie, presuntamente fue llamada por sus superiores para despedirla por no querer apoyar a la empresa.

‘Es lamentable que te hayan dado su palabra de no tomar represalias por externar sus inquietudes y te hayan dado la esperanza de analizar tu caso para ver cómo mediar la situación y al término del día te manden a llamar y te digan que estás despedida por no querer apoyar a la empresa o mejor dicho por no darles la libertad de que dispongan de tu salario como a ellos mejor les convenga’, dijo la mujer.

