Empresa China Woodgenix comienzan a operar en Yucatán

La empresa china Woodgenix, dedicada a la fabricación de cocinas integrales listas para ensamblar, inició la operación de su segunda planta de producción en Kanasín, Yucatán, en donde generará cientos de empleos a beneficio de familias yucatecas.

Durante un evento presidido por el gobernador del Estado, Mauricio Vila Dosal, la presidenta del Consejo de Administración de Woodgenix, Yinan Li, reconoció el apoyo y las facilidades que otorgó el Gobierno del Estado para el establecimiento de este proyecto, en el que se invirtieron 15 millones de dólares (300 millones de pesos).

Aseguró que a partir de este martes, el reto de la compañía que empleó a otros 400 trabajadores, es desarrollar una cadena productiva relacionada con la proveeduría sostenible de madera, lo que brindará mayor cantidad de empleos y desarrollo económico, para continuar mejorando las condiciones de vida de las familias yucatecas.

“Esta planta es capaz de procesar 6 mil 400 hojas de triplay diariamente, por lo que es necesario la colaboración, no solamente de nuestros trabajadores, sino del todo el estado de Yucatán”, indicó durante su mensaje, desde el parque industrial Sky Park de Yucatán.

En presencia del director de Operaciones de Woodgenix en Yucatán, Guillermo Mena Rodríguez, Yinan Li comentó que la empresa china apuesta por desarrollar un nuevo clúster industrial, relacionado con la industria de la madera, misma que podría incrementar la derrama económica en el estado, en 58 millones de dólares anuales.

Descentralizar el empleo

Woodgenix anunció la apertura de una nueva planta en Seyé

Por su parte, Vila Dosal destacó que una de las prioridades de su administración es la descentralización de las opciones de empleo, para que las personas que viven en los municipios alejados de Mérida no tengan que trasladarse a la capital en busca de una opción laboral, por lo que, con el establecimiento de firmas como estas, las pueden encontrar más cerca de sus municipios.

“Que Woodgenix esté optando por estar aquí, en Kanasín, y que esté optando por estar en Seyé, en donde abrirá su tercera planta, nos permite eso y aquí vemos que gran parte de sus colaboradores son gente del interior del estado, la gran mayoría, que hoy, está encontrando un empleo con prestaciones sociales”, indicó.

Por otro lado, recordó que la generación de parques industriales de primer nivel, como el Sky Park de Kanasín, hace que las empresas de talla mundial vean a Yucatán como una buena opción para poder invertir, además de la certeza jurídica, respeto por la iniciativa privada y trabajo conjunto que caracterizan a la entidad.

“Esto nos ha permitido generar más de 100 mil millones de pesos en nuevas inversiones y la creación de miles de empleos, como estos de Woodgenix y otros, que van a venir más adelante”, aseguró.

Asimismo, el mandatario yucateco recordó que la variante Ómicron llegó a Yucatán a finales de diciembre, misma que se caracteriza por ser más contagiosa y los cubrebocas normales, de tela, no sirven para frenar las esporas, por lo que hizo un exhorto a la población a hacer uso de mascarillas que estén aprobadas por la autoridad sanitaria.

Finalmente, Vila Dosal volvió a realizar su llamado hacia todas aquellas personas que, por algún motivo, no han podido vacunarse, a que lo hagan a través de los módulos que el Gobierno del Estado ha dispuesto en todo el territorio, para prevenir la propagación de contagios y evitar poner en riesgo la capacidad hospitalaria de Yucatán.

“Les pedimos a todos los yucatecos que, de manera voluntaria, para que no haya necesidad más adelante de imponer medidas que, a la mejor, no son muy populares, bajemos nuestro ritmo de actividades, empezando principalmente por las sociales; para que podamos seguir trabajando, para que no haya limitaciones, ni restricciones en horario y aforos, necesitamos hacerlo”, concluyó.

