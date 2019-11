Emprendimiento, motor de la sociedad: Salvador Alva

Dentro del Business Hacks Summit, fue abierta la séptima edición de INCmty, cuyo tema principal es Moonshots for a brigther future que unirá a las mentes más brillantes con ideas para generar desarrollo e innovación en la región.

Salvador Alva, presidente del Tec de Monterrey.

En su mensaje Salvador Alva Gómez, Presidente del Tecnológico de Monterrey mencionó: “El motor que hoy determina la prosperidad de una sociedad se llama emprendimiento. INCmty es una prueba viva de lo que hace el Tecnológico de Monterrey para hacer una mejor sociedad".

En entrevista para La Verdad, Alva Gómez destacó que a siete años de la creación de INCmty, ahora se suman a los emprendedores, aquellos que están preocupados por hallar soluciones a los enormes problemas medioambientales por los que atraviesa el mundo.

Específicamente dijo entre los asistentes al INCmty, los hay quienes traen propuestas para un mejor uso y aprovechamiento del agua.

Por su parte Gary Vaynerchuk, guru mundial del marketing digital destacó en su conferencia magistral: “The Future in the plan of your Hands” la relevancia para las empresas de crear su propio contenido.

La empresa que descubra la mejor estrategia para ganar el juego tendrá una ventaja clara. También resaltó la posibilidad de crear negocios sin dinero: “Vivimos en la era dorada del emprendimiento, sin embargo las start-ups están sobre fondeadas. Y les puedo contar que si es posible construir un negocios sin levantar capital”.

Otro evento fue la inauguración de INC Accelerator, uno de los programas emblemático de INCmty donde concursan 130 startups latinoamericanas.

Sobre esto, Rogelio de los Santos, Presidente de INCmty y presidente del Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera comentó: "Gracias al apoyo del Tec y al compromiso de muchos emprendedores esta comunidad sigue creciendo. En nuestra vocación como comunidad está el inspirar, promover y apoyar al emprendimiento de alto impacto”.