Empleada denuncia discriminación de hotel en Yucatán para despedirla

El Hotel Mesón del Marqués, ubicado en Valladolid, Yucatán, ejerció discriminación y despidió a una de sus colaboradoras por no cumplir con estándares de belleza para el puesto que desempeñaba.

A través de redes sociales, Irene Hau denunció la situación que vivió cuando su contrato no le fue renovado debido a que, según su versión, el establecimiento de hospedaje consideró que su “cara redonda” y complexión “gorda” no eran suficientes para mantenerla como hostess del lugar.

“Nunca pero nunca pensé que sería juzgada por el como me veo, por el cuerpo que tengo y jamás pensé que una empresa tan seria que se vende como el mejor hotel cinco estrellas de Valladolid tuviera en sus políticas que para poder ser contratada necesitaría un cuerpo que cumpliera sus estándares”, escribió la licenciada en desarrollo turístico por la Universidad de Oriente.

La joven lamentó que al hotel de Valladolid no le haya parecido suficiente su preparación o su nivel de inglés para desarrollar sus labores y se hayan basado en su aspecto físico para decidir si continuaba o no en el puesto que desempeñó por un mes.

“Hace dos semanas atrás me llegaron rumores, porque no me lo dijo ningún "jefe", que no me iban a renovar contrato porque no tengo ‘carita y ni un cuerpo bonito’ y oh sopresa semana después me hablan y me dicen que no cumplo los ‘estándares’, agregó en su publicación compartida miles de veces a través de Facebook.

Ejercen discriminación

La mujer criticó que la empresa hotelera con 55 años de antigüedad ejerza prácticas basadas en el físico de las mujeres, ejerciendo discriminación contra los razgos físicos de las personas originarias de la península de Yucatán.

“No soy gorda ni tengo cara fea soy una mujer orgullosa de mis raíces y segura de mi cuerpo. Seguro habrá alguna empresa que confíe en el talento humano y no en la imagen física de sus colaboradores y colaboradoras”, subrayó.

En respuesta, el hotel ubicado en la ciudad del oriente de Yucatán emitió un comunicado en el que presumió ser una empresa que ha recibido múltiples reconocimientos por la industria turística y ha contribuido con el desarrollo de la entidad, pero no explicó la razón por la cual se prescindió de la relación laboral con Irene Hau.

“El Hotel Mesón del Marqués siente profundo orgullo y respeto por sus raíces, con un genuino sentimiento de pertenencia, siempre ha apostado por la inclusión y reprueba cualquier acto de discriminación en todas sus formas y expresiones, por lo que en ningún caso ha sido, es, ni será basado en aspectos de índole física, racial o social, la contratación o término de contrato de algún colaborador”, explicó en su comunicado.

