Empeorará desempleo en Yucatán con minisalarios; urgen plan de rescate en 2021

La carencia de programas para generar nuevos empleos por parte de la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo (Sefoet), sumada a los mini salarios que se pagan en Yucatán, presentan un panorama crítico en materia laboral para el 2021.

El “Seguro de Desempleo” favoreció a funcionarios municipales, estatales y federales, así como a empresarios privilegiados

Aumentará la pobreza y pobreza extrema en Yucatán pese a que después de dos años de su gobierno y a un mes de haber presentado su “Plan Estatal de Empleo”, las promesas de campaña y las “cifras alegres” del gobernador Mauricio Vila, se fueron a pique.

Aunque se menciona al Covid -19 como responsable de la pérdida de al menos 57 mil 500 empleos, lo cierto es que el multipublicitado “Seguro de Desempleo”, quedó en evidencia al descubrirse que funcionarios, líderes sindicales y reconocidos empresarios fueron favorecidos con esta prestación.

Favoritismo sin aclarar en Seguro de desempleo

Del padrón de supuestamente 47 mil beneficiados al publicarse en el portal oficial, las redes sociales se incendiaron e indignaron al descubrirse en estas listas los nombres de acaudalados empresarios, líderes sindicales y partidistas, y hasta funcionarios públicos mismos que fueron públicamente denunciados y exhibidos.

Posteriormente 361 fueron eliminados del beneficio, como ejemplo está Damaris Carrillo Chablé, quien fungía como directora municipal de Turismo en el ayuntamiento de Tekax, cuyo alcalde, Diego Ávila Romero, se vio obligado a despedirla.

También salió a flote el nombre del secretario de actas y acuerdos del Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV), Emilio Presuel Morales.

De la misma forma fue denunciado el dirigente municipal del PRI en Dzilam, José Miguel Bobadilla, quien además es funcionario del ayuntamiento de ese municipio y el exalcalde de esa demarcación, Pedro Jesús Castillo Reyes, quien es acaudalado empresario, a quien se le atribuye la propiedad de plantas congeladoras y estaciones gasolineras; entre otros casos de personas pudientes que solicitaron y obtuvieron el Seguro de Desempleo.

También salieron a relucir un empresario de taxis de Tizimin y su familia, lo mismo que otros dueños de empresas que hacen nóminas federales y del estado, sin embargo, de los dados de baja, ya no se habló más, lo que dejó una estela de duda

Las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), indican que tan sólo en Mérida radican cerca de 300 mil personas en pobreza y que una proporción muy importante de la población ocupada hasta finales de 2019, poco más del 47 por ciento, lo hacía en condiciones de informalidad.

Reconoce Sefoet pérdida de empleos

El mismo Ernesto Herrera Novelo, secretario de Fomento Económico y Trabajo (SEFOET), reconoció que por la emergencia sanitaria por el Covid 19, en Yucatán se habían perdido 57 mil 500 empleos.

Miles de yucatecos consideran que si hay trabajo, pero muy mal pagado

Expuso que de esas cifras 22 mil 500 correspondían a trabajadores que cotizan en el IMSS y 35 mil de los que son económicamente activos, pero se encuentran en la informalidad, estos últimos fueron censados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) durante el mes de mayo.

De esta forma la tan anunciada inversión de 3,340 millones de pesos en obra pública productiva para impulsar la creación de empleos que se anunció en dicho “Plan Estatal de Empleo” para que mejore la calidad de vida de los yucatecos y que sería un detonante por lo menos en los hechos no se ha visto, sino más bien cero crecimiento de la fuerza laboral.

Mauricio Vila, se enreda con sus cifras

Y es que pese a que Mauricio Vila informó que “se ha invertido más de 1,900 millones de pesos, que no se tenían contemplados en el presupuesto, lo que se suma a los 2,000 millones de pesos, que no han ingresado a las arcas estatales, por conceptos de impuestos o de aprovechamientos”, dando a entender que no hay recursos.

Muchas personas sin empleo ofrecen sus servicios en las calles y redes sociales en diversos oficios

¿Es por esto que muchos trabajadores de la Secretaría de Educación se les despidieron? Así como de otras dependencias a pesar de que ya estaban contemplados en el Presupuesto 2020 que aprobó la Cámara de Diputados un año.

Ante esto, la misma senadora Verónica Noemí Camino Farjat declaró que se trata de una desviación de recursos o “más bien un robo a los trabajadores del estado”.

Hasta ahora de las 378 obras y 15,947 acciones en materia de seguridad, urbanización, educación, vivienda, salud, agua potable y saneamiento, edificios de gobierno, protección al medio ambiente, edificios públicos y unidades deportivas que anunció Mauricio Vila, tampoco hay nada, solo promesas de que la derrama sería en 66 ramas de la economía.

Para Agustín Menéndez Reyes, subsecretario del Trabajo en Yucatán se perdieron 25 mil empleos por la pandemia

En los hechos no hay reactivación económica importante puesto que firmas especializadas en finanzas, tanto nacionales como internacionales, y bancos calcularon a la fecha una caída del Producto Interno Bruto (PIB) en Yucatán se ubique entre un 7 y 13 por ciento.

De esta forma, se dio una pérdida de empleo de 80 mil empleos de acuerdo a cifras estatales principalmente en las industrias de la manufactura, comercio y construcción.

De acuerdo al portal ¿Cómo vamos? En Yucatán la industria de la construcción registró un desempleo de casi 20% en los primeros meses de la pandemia. En dinero se calcula que las pérdidas suman más de 33,800 millones de pesos.

No cuadran las cifras

Sin embargo para Agustín Menéndez Reyes, subsecretario del Trabajo en el estado se perdieron 25 mil empleos por la pandemia “en agosto se reportó que volvieron 529 y en septiembre pasado se llegó a unos 2,500”.

Por su parte como se precisó Ernesto Herrera Novelo, de la SEFOET, informó que por la emergencia sanitaria por el Covid 19, ya se habían perdido al menos 57 mil 500 empleos.

Asimismo “Raúl Aguilar Baqueiro, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Yucatán, recalcó que fueron 30 mil empleos los que se perdieron.

Culpa del Covid-19

Para Francisco Hernández Puente economista e investigador de la UNAM, hasta antes de la crisis ecosanitaria que generó la llegada del Covid-19 a México, Yucatán y su ciudad capital venían registrando una evolución económica muy positiva, en contraste con lo que ocurría en la mayoría de las economías de las entidades federativas del resto del país.

Para el investigador en términos del Producto Interno Bruto (PIB), la economía de Yucatán es bastante modesta, sólo representa el 1.5 por ciento del total nacional, ligeramente debajo de la participación de Quintana Roo (1.6 por ciento), pero arriba de la de Guerrero (1.4 por ciento).

Total desigualdad

Pero, externó, este auge de la economía yucateca solo lo ha disfrutado un sector muy reducido de los habitantes de la entidad, mayoritariamente asentados en la capital del estado.

“El boom yucateco y meridano reafirmó la profunda desigualdad social que ha sido característica histórica de esta ciudad", explicó a la La Verdad Noticias.

Datos del INEGI señalaron que el dinamismo de la economía de Yucatán durante los últimos 10 años se acompañó de tasas de crecimiento de la ocupación, incluso por arriba del promedio nacional.

Sin embargo, en su mayoría, el empleo asociado a esta dinámica fue empleo precario, de bajos salarios y sin ningún tipo de protección social, tal como lo define la Organización Internacional del Trabajo (OIT).