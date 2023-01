Empeora servicio de plataformas de transporte en Mérida

Las plataformas digitales de transporte llegaron a Yucatán para presentar una solución a los tardados tiempos de traslado y los altos costos de las tarifas de un taxi, por lo que con velocidad fueron ampliamente aceptadas por los usuarios en Mérida.

Sin embargo, durante los últimos meses el servicio de aplicaciones como Uber, InDrive y Didi, han causado molestias entre sus clientes en la ciudad de Mérida, principalmente por el largo tiempo de espera y la cancelación de viajes.

A través de redes sociales, los usuarios de este servicio han demostrado cómo las aplicaciones tardan más de 10 minutos en ofrecer un conductor y cuando por fin le asignan uno, éste se encuentra a más de cinco kilómetros del punto de encuentro, cuando aún tienen otro viaje en proceso.

Lo anterior incrementa el tiempo de espera por un servicio hasta a 25 minutos, lo cual es contrario a la experiencia de viaje rápido y cómodo que tanto han presumido estas empresas cuando llegan a una nueva ciudad.

Otra mala experiencia señalada por los usuarios es que los conductores ya no aceptan pagos con tarjeta, por lo que toman las solicitudes de viaje, pero no se mueven sin antes preguntar a través del chat interno sobre el método de pago.

“¿Su pago es en efectivo o tarjeta?”, cuestionan los socios de Uber, Didi e InDriver antes de comenzar a acercarse. Si los usuarios no responden, el automóvil no se mueve y el tiempo de espera incrementa, pero si responden que es pago electrónico, solicitan que el cliente cancele el viaje.

“En lo personal no me parece adecuado esta manera que tienen de trabajar ciertas personas de la plataforma de Uber y lo que me molesta es que no haya manera de reporte este tipo de acciones, en las que Uber se haga responsable por conductores así”, escribió una usuaria de redes sociales, al compartir las imágenes sobre esta forma de operar por parte de los conductores.

No aceptan servicios

Los conductores ya no aceptan pago con tarjeta

Cabe destacar que también han habido reportes en los que el socio conductor inicia el viaje si es pago con tarjeta y el usuario no accede a cancelarlo. La negativa de los usuarios por ser ellos quienes desistan del servicio, se debe a que la aplicación penaliza a los clientes que cancelan los viajes.

Ante esta situación, al menos Uber México respondió que su compromiso es el de ofrecer viajes cómodos, que ofrezcan una experiencia positiva al usuario, por lo que recomendó reportar este tipo de conductas a través de la aplicación.

“Tanto usuarios como socios conductores tienen la posibilidad de reportar cualquier inconveniente a través de la aplicación; cada caso recibe seguimiento de nuestro equipo de soporte”, se lee en la respuesta de la compañía.

No obstante, se desconocen los mecanismos sobre cómo levantar los reportes a través de la aplicación, cuando el viaje no ha iniciado, pues el sistema de calificación mutua únicamente está disponible al finalizar el servicio.

