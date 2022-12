Emotiva despedida a hombre muerto tras agresión de Policías de Progreso

A 12 días de sufrir una presunta agresión por parte de policías de Progreso, un hombre de Yucatán perdió la vida y su esposa le dedicó emotiva despedida en redes sociales.

Se trata de Candy Velázquez, quien ha levantado la voz contra la presunta agresión que sufrió su marido y lo llevó a la muerte.

Candy compartió fotos junto a su esposo.

Como ya mencionamos en La Verdad Noticias, Roberto Lanz Hernández permaneció entubado desde que fue abordado a una ambulancia tras sufrir una caída presuntamente provocada por varios policías de Progreso.

Lamentablemente, sus familiares informaron que el día de ayer por la noche, Roberto dio su último suspiro en un hospital de Mérida, dejando a su familia devastada.

Candy se despide de su esposo

Pesé al dolor que vive, la joven comparte emotivo mensaje.



Pese a los momentos de tristeza y dolor que viven, Candy se tomó el tiempo de compartir unas emotivas palabras en memoria de su esposo a través de las redes sociales:

‘A veces no entendemos los designios de Dios y de la vida. Esto nos enseña a que en esta vida tenemos que ser buenos, amar y dar las cosas de corazón, no sabemos en qué momento se cruza esa línea en nuestras vidas y de un día para otro se acaba, en este momento agradezco a dios por ponerte en mi camino y te llevo en mi corazón y mente como un gran ángel. Te amo vida mía, mi chato te voy a extrañar toda mi vida, y sé que será duro, pero no te preocupes por mí que yo estaré bien y sé que desde el cielo tú seguirás siendo mi protector. Besos hasta el cielo, mi negro’.

Exigen justicia por la muerte de Roberto.

Las emotivas palabras de Candy estuvieron acompañadas de varias fotos donde se le puede ver junto a su esposo en distintos paradores turísticos, como Izamal, Progreso y Campeche.

Tras compartir estas palabras de despedida, varios familiares se sumaron al lamento de la pérdida de Roberto y se solidarizaron con Candy, quien pese a los momentos de dolor que pasa, no quita el dedo del renglón y exige justicia por la muerte de su esposo y castigo a los responsables.

