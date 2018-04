Emmanuel Azcorra, el pelotero que Leones de Yucatán jamás tendrá

Los primeros home runs que dio Emmanuel Azcorra fueron en el vientre de su madre; y aunque su sueño de ser beisbolista fue frustrado, esto no le impidió ser el único en tener las estadísticas del club melenudo desde 1954.

¿El primer contacto periodístico con el béisbol?

Se dio en 1967 y fue en el (extinto) parque Carta Clara para cubrir la Liga del Sureste. Específicamente en un partido de los Venados de Yucatán.

¿Cuántos años lleva inmiscuido en el periodismo?

El pasado 8 de enero cumplí 51 años de haber empezado en la crónica deportiva. Durante este tiempo he hecho miles de entrevistas a jugadores profesionales de la Liga Mexicana y de Grandes Ligas, entre ellos a Hank Aaron en 1978, quien por ese entonces ya había superado el récord de hume runs de Babe Ruth.

¿Cómo empieza el vínculo con los Leones de Yucatán?

Me especialicé en los Leones porque yo junto con otros compañeros le dimos seguimiento a todo lo que hacían los Leones de Yucatán. Por ese motivo tengo todos y cada una de las pizarras, y mini crónicas de los juegos ganados y perdidos de Leones en temporada regular y en playoffs. De sus tres campeonatos. (Con la información) Se puede hacer no un libro, se puede hacer una enciclopedia de los Leones que ningún equipo de Liga Mexicana tiene.

Emmanuel Azcorra, el pelotero que Leones de Yucatán jamás tendrá

¿Hay acercamiento de la directiva para publicarlo?

Es una pena y una vergüenza que a los actuales directivos, que no son yucatecos, no les guste la historia de los Loenes de Yucatán, pues no se han preocupado por sacar un libro histórico que recopile tantos juegos, tantos récords y tantas efemérides. Y es una verdadera lástima que los aficionados yucatecos, quienes son reconocidos como una de las mejores aficiones de México, no tengan una historia escrita de todo lo que han hecho los Leones.

De récords a apodos

El historiador cuenta con un libro titulado: “Las estrellas sin nombre...”, y como diría él, es un “zoológico de apodos, sobrenombres, alías o motes de peloteros de todo el mundo”.