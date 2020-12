“Emboscada” impacta en Yucatán como una película diferente

En las noticias de hoy destaca el impacto causado en Yucatán por la película “Emboscada”, protagonizada por Adriana Llabrés y dirigida por René Herrera Guerra, la cual fue presentada en el Festival de Cine de Mérida y Yucatán (FICMY) en su sexta edición.

Los realizadores de este filme diferente visitaron la redacción de La Verdad Noticias para compartir detalles sobre su realización, al ser una producción que optimizó recursos para lograr un resultado sorprendente que ha sido celebrado en Yucatán por los amantes del séptimo arte.

El director y guionista René Herrera, la protagonista principal Adriana Llabrés y el actor de reparto Emanuel Calderón, durante su visita a la redacción de La Verdad.

“Emboscada” fue el producto de la suma de esfuerzos de muchas personas, de actores, productores, el staff y demás, tuvieron nada más 12 días para rodar, en una sola locación, logrando una propuesta sumamente interesante con una buena historia, profundas actuaciones y una pasión por realizar algo de lo que todos los implicados se sintieran orgullosos.

Para compartir detalles de esta producción visitaron la redacción de La Verdad Noticias los productores José Ramón Pedroza, Leonardo Senderos, la actriz y protagonista principal Adriana Llabrés, el actor Emanuel Calderón y el guionista y director René Herrera Guerra.

Optimizando recursos logran un gran filme

El director René Herrera Guerra señaló que esta fue una película realizada con un presupuesto muy exiguo, pero en la que todos se enamoraron del proyecto, les pareció muy padre, además que no es común hacer este tipo de thrillers en México, ya que es un homenaje al cine negro que a él le gusta mucho.

Confirmó que contó con el apoyo de muchas personas talentosas que aceptaron dejar de lado el interés económico con tal de estar presente en algo tan interesante. Dijo que fue un esfuerzo conjunto de un gran amor, destacando la generosidad de los productores José Ramón Pedroza y Leonardo Senderos, quienes no solamente creyeron en el proyecto sino que apostaron por hacerlo realidad.

Herrera escribió el guión cuando un actor puso un edificio a su disposición para escribir una historia, así que la necesidad lo llevó a escribir la trama de “Emboscada” la cual se desarrolla toda en ese edificio.

La primera en sumarse fue Adriana Llabrés, a quien le encantó el guión y de inmediato quiso participar. “Actuar por actuar no me interesa, ser actriz es tan difícil que solamente voy a hacer proyectos que me enriquezcan a mí en el arte de hacerlo, pero también que yo me sienta orgullosa de lo que estoy mandando al mundo y este proyecto es así”, aseguró.

Los productores José Ramón Pedroza y Leonardo Senderos creyeron en el proyecto y apostaron por hacerlo realidad.

Por su parte el actor Emanuel Calderón dijo que en “Emboscada” todos se implicaron al cien para lograr una historia que es entretenida y a la que le están apostando mucho. Dijo que su personaje presenta dualidades interesantes, pese a no ser protagónico, sí tiene muchos matices, interesantes bien lindos que se le permitió explorar.

Todos participaron en la sexta edición del Festival Internacional de Cine de Mérida y Yucatán - FICMY, que se realizó del 24 al 29 de noviembre, contando con dos funciones en una en la sala 3 de Cinemex Plaza Galerías el viernes 27 de noviembre a las 20:10 horas y otra en la Sala 4 el sábado 28 de noviembre a las 18:50 horas.

