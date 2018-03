Embargarán en Mérida más de 350 casas por ‘patio sucio’

Ylmar Pacheco/Diario La Verdad MÉRIDA, Yucatán.- En Mérida hay más de 7 mil 500 predios baldíos que se necesitan limpiar, asegura el titular de Gobernación municipal, Guibaldo Vargas Madrazo. Los hay en toda la ciudad, pero más en el norte porque son más grandes, predios de mayor extensión, indica. A la fecha se ha sancionado a varias personas y a quienes no hacen el trabajo se les cobra 5 veces el importe de la limpieza.

Algunos son predios totalmente baldíos (sin construcción), pero hay otros que tienen construcción y maleza, a todos estos vamos a enfrentar, dijo.

PROCESO HACENDARIO

Un predio de unos 400 metros cuadrados de superficie llega a tener una multa hasta de 500 mil pesos. La autoridad, discrecionalmente y dependiendo de las circunstancias de cada caso, puede poner una multa desde 5 mil pesos hasta una cantidad mucho más alta, a lo que no queremos llegar realmente, y se convierte en un crédito fiscal.Ya en este punto, a través de Hacienda, mediante un procedimiento coactivo, se embarga el predio, se remata y se cobra. Desde el 1 de abril de 2016 Mérida cuenta con nuevo Reglamento para la Limpieza, Sanidad y Conservación de los Inmuebles del Municipio y que contempla medidas rigurosas contra los propietarios que no limpien sus predios baldíos o los abandonen. De ocurrir esto, se cargará el costo de los trabajos realizados al propietario por la cantidad equivalente a cinco veces el valor de limpieza por cada metros cuadrados. Actualmente más de 350 casas están en proceso de embargo porque los dueños no las limpian o ignoran los avisos del Ayuntamiento de Mérida.