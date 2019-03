Embarazadas viven una pesadilla en el Hospital Materno Infantil en Mérida

Hospital Materno Infantil en Mérida

Todo un “viacrusis” es lo que pasan cientos de mujeres embarazadas para poder llegar a las nuevas instalaciones del Hospital Materno Infantil ubicado en Mérida; pacientes denuncian la negación a al acceso a sus familiares.

Lucia M. se tardó más de tres horas en llegar al hospital, con fuerte dolor en el vientre, los ojos llorosos y la mirada temerosa se encuentra sentada en la sala de espera del urgencias con el pendiente de dar a luz en cualquier momento, al igual que decenas de mujeres embarazadas que viajan desde sus comunidades.

La joven de apenas 20 años, salió desde su oriundo municipio de Progreso en Yucatán desde temprana hora, pasó todo un “viacrucis” para llegar al hospital ubicado al sur de Mérida y al ingresar los médicos la regresaron a su casa, señalando que “aún no... le falta”, a pesar que lleva las 45 semanas de embarazo.

Mujeres embarazadas sufren en el Hospital Materno Infantil

“Para llegar a la cita de las 9 tuvimos que salir desde las 5:30 de la mañana de la casa, tomamos camión para Mérida y en el centro abordamos el otro para llegar hasta aquí a las 9:20. Me atendieron pero me dijeron que para la próxima no lo harán y la verdad es que me da miedo venir en el camión y que nazca mi hijo, estaba mejor en el centro, era más fácil llegar”, señaló.

Cabe resaltar que el Hospital Materno Infantil cambió de edificio el pasado mes de julio, el cual se anunció como el centro médico más equipado y moderno de la región, con una inversión de 739 millones de pesos.

Antiguo Hospital Materno Infantil

Sin embargo, pacientes denuncian que la distancia les complica llegar a las citas, ya que en su mayoría, las mujeres provienen desde el interior de Yucatán.

Pero la distancia no es la única queja de los pacientes del nuevo hospital de Mérida pues señalan que desde que las políticas cambiaron hace unos meses; los papás o familiares ya no pueden acceder a las instalaciones, por lo que las recientes madres se quedan solas con sus heridas y con el riesgo que eso implica, pues recalcan, los médicos no son suficientes.

Doña María, que espera para poder ver a su nieto y nuera, señaló que le es indignante que no le den noticias de su paciente, pero sobre todo que le limiten el acceso. “Vinimos porque mi nuera se empezó a sentir mal, la atendieron y se quedó. Pero los vigilantes solo dejan pasar a la embarazada, llevamos más de 10 horas sin tener noticias, no sabemos dónde está y tampoco nos quieren dejar pasar”, manifestó la quejosa.

Familiares de las pacientes señalaron que los servicios que ofrecen los médicos no es confiable, pues señalaron, por lo que les han contado los recientes mamás los hace dudar.

“Mi hermana dio a luz hace unas semanas, al llegar le pidieron sus documentos y se quedó internada, pero cuando salió nos contó que las dejan descalzas, sin cobertores y sufriendo del frío. Nosotros traemos cobertores pero no nos dejan pasar, la verdad es que no es justo las dejan solas”, declaró una señora que omitió su identidad.

Sin servicios

En un recorrido por las instalaciones, se pudo observar que el edificio carece de una sala de espera para los familiares, así como la falta de servicio de productos alimenticios, ya que debido a la lejanía no cuenta con tiendas de conveniencia a su alrededor, por lo que la gente tiene que cargar con sus propios alimentos.

Sin duda, el nuevo Hospital de Mérida hace pasar un eterno “viacrucis” a las cientos de mujeres embarazadas que a diario acuden a su cita o ingreso para partos, sin saber que luego de internarse no sabrán de sus familiares hasta después de 72 horas; con el riesgo de sufrir alguna emergencia y sin poder comunicarse con los médicos o enfermeras, si no es el horario de revisión.