Elitismo y favoritismo ‘partidista’ afectan la cultura en Yucatán

La falta de apoyos igualitarios, de efectividad en la promoción de eventos, presupuestos insuficientes o inexistentes, elitismo y favoritismo “partidista” son algunas de las trabas para el desarrollo de la cultura en el Estado, ya que las designaciones oficiales se basan principalmente en la relación política de los artistas más que en su calidad escénica, revelan en exclusiva al Diario La Verdad, diversos promotores culturales.

Artistas, promotores, gestores, empresarios, artesanos, productores, directores y demás protagonistas impulsores del arte plantean que debería existir una revisión del perfil cultural que necesita Yucatán, ya que es urgente implementar una nueva forma de impulsar el arte.

A finales de 2018 se reunieron en diversos foros los interesados en el arte y la cultura buscando nuevas alternativas para convertir a la península de Yucatán en una verdadera potencia cultural. Además, se realizaron consultas y encuestas a través de las redes sociales tratando de detectar cuáles son las principales problemáticas.

Desarrollo de la cultura en Yucatán

Yucatán ocupa un lugar preponderante en la zona desde hace varios años, pero parte de este éxito se debe al trabajo incansable de muchos colectivos independientes, la mayoría con la firme idea de que las cosas mejoren.

Entre las demandas destacaron la falta de visión de las autoridades designadas para trabajar en el crecimiento de la cultura ampliando el rango de efectividad en diversas disciplinas como Teatro, Cine, Danza, Gastronomía, Gestión Cultural, Fotografía, Moda, Mujeres en el arte y la cultura, Artes Visuales, Literatura y Música.

Puntualizó que las designaciones oficiales se basan principalmente en la relación partidista de los artistas más que en su calidad escénica. “Cuando gana el PRI solo vez artistas que son amigos de ese partido; si gana el PAN entonces son los “talentos azules” los que predominan, y por supuesto, los artistas emergentes casi nunca son tomados en cuenta”, señaló uno de los participantes.

Si bien las inconformidades son extensas, también lo fueron las propuestas. El clamor general plantea que se requiere un crecimiento de espacios de infraestructura cultural, transparentar los recursos oficiales, talleres de capacitación, mayor participación empresarial, enfoque en los derechos humanos, profesionalización, gestiones transversales, representatividad de las mujeres en la toma de decisiones, educar y sensibilizar desde el arte hacia una sociedad más equitativa e igualitaria.

La mayoría concuerda en que es fundamental crear vínculos y garantizar el acceso a la cultura a todos y cada uno de los habitantes de Yucatán.

Grupo Editorial La Verdad recopiló importantes puntos de vista de destacados protagonistas de la promoción cultural en el estado. Juan de Dios Rath, miembro fundador del grupo “Murmurante Teatro”, considera que es importante relacionarse con activistas, con investigadores sociales, con gente muy preparada, muy lucida, muy reflexiva, que no solo está implicada en activismos por la diversidad, sino también en la defensa de los derechos humanos de amplio espectro.

“Realizar cualquier cosa que implica la participación social es complicado, hay grupos de poder que no lo ven precisamente bien, sin embargo las artes, el teatro son un vehículo idóneo para abordar proyectos con temática social”, aseguró.

Juan de la Rosa, un incansable promotor del teatro, con una extensa trayectoria de más de tres décadas es un hombre convencido de que ante la falta de espacios, es necesario crear nuevas rutas, lo que ha hecho en la medida de sus posibilidades, todo con un afán de seguir abriendo foros para los nuevos talentos.

“Existimos muchísima gente que hacemos teatro, lo que no hay son los espacios, ya no podemos pensar en temporadas, porque el teatro solo nos lo dan dos horas antes para que ensayemos con los técnicos. Nos presentamos y ya, ahora hay un costo que los grupos no podemos solventar. Por eso la gente de teatro espera el festival cada año para estar en un escaparate, presentarte y por qué no, tener un sueldo.”

Renán Alberto Guillermo González, ex director de la Sedeculta durante el gobierno de Ivonne Ortega comentó acerca de lo que implica socializar los proyectos. “Implica no asumirte como empleado de tu gobernador o tu gobernadora, sino como parte de una estructura de gobierno que te permita poder hablar con tu gobernador del tema cultural sin sentirte su empleado y por lo tanto en ese rol si te descuidas te metes o te pones en el sistema palaciego, si te metes y te sometes sin darte cuenta a este esquema vas a tener problemas para decirle a tu autoridad que está mal, hacía donde llevar a la institución, cómo ir rompiendo paradigmas e ir abriendo los esquemas institucionales a la vida cultural real.”

Roy Sobrino, renombrado artista multidisciplinario, una de las figuras más destacadas de la plástica local considera que la cultura es para todos. “En efecto, todos nos nutrimos del quehacer artístico, cultural y Yucatán es un estado que se ha distinguido por ese quehacer, por esa actividad constante y dinámica en las artes”.

Es importante, continuó, que la comunidad artística podamos unirnos por el bienestar y el nuevo camino cultural y artístico para Yucatán, porque es muy triste que tú vayas a ver a un funcionario y te diga: ‘no tengo dinero, no hay dinero, no hay, no hay’, como acostumbran decir, no es ponernos en esa postura de exigir, no, es demostrar que por el bien cultural el arte de Yucatán debe tener otras latitudes, debe ser más profesional, debe tener libros editados. Yo he sido un gestor independiente, autónomo que toca las puertas que sean necesarias para concretar proyectos culturales”.

Otro aspecto que es mencionado de manera recurrente de parte de los gestores es la enorme cantidad de requisitos indispensables para poder aspirar a participar en los festivales oficiales, ya que los solicitantes deben contar con Registro Federal de Contribuyentes como Personas Físicas o Morales y demostrar estar al corriente de sus obligaciones fiscales, presentar copia del acta constitutiva de la persona moral, en la que conste que su objeto se relaciona con el ramo cultural o artístico. Además, cuando un artista cuente con representante artístico se requieren otros muchos requisitos.