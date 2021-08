Elementos de la SSP intervienen en pleito por custodia de un menor en Mérida

Una ex pareja discutió en Mérida y se requirió la intervención de la SSP, ya que el padre del menor se negaba a devolverle a su hijo a la mujer.

Los hechos ocurrieron en la mañana de este lunes en la calle 64-D, con 64 y 97 de la colonia Delio Moreno, por los rumbos de Xcalachen.

De acuerdo a los primeros reportes, una pareja se encontraba discutiendo por la custodia de su hijo.

La discusión se debió a que la mujer pedía al hombre que le devolviera a su hija en repetidas ocasiones, pero ante la negativa de su ex cónyuge y papá del menor, la joven pidió apoyo a los servicios de emergencia.

SSP interviene en pleito de ex pareja

Se contó con la intervención de la SSP (foto. Estamos Aquí MX)

Al lugar se presentaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes dialogaron con ambas partes para calmar los ánimos y sobre todo informar que sus situación debería ser arreglada ante un juez.

Tras varios minutos, el hombre accedió a entregar al menor a su madre, para posteriormente retirarse del lugar a pie.

Cabe mencionar que la mujer dijo que acudiría con un abogado para asesorarse.

Al igual que esta situación en Yucatán es cada vez más común los pleitos por la custodia de los hijos.

Recientemente te informamos en La Verdad Noticias del caso de una mujer que denunció a su ex pareja sentimental porque se vió amenazada su vida luego de que intentaron atropellarla.

la mujer dijo que su ex pareja sentimental la ha amenazado porque no quiere pagar la pensión, por lo que la mujer ha promovido un juicio para la custodia total de su hijo ante los problemas legales que ha tenido con su ex pareja.

