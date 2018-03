Elecciones en Yucatán no deben alejarnos de Dios

Elecciones no impiden la devoción en Yucatán

La Cuaresma está a punto de llegar a su fin, y en unos días la Semana Santa dará paso a las campañas políticas que cambiarán las vidas de miles de personas que desean que sus Sin lugar a dudas este 2018 ha sido atípico, principalmente por las elecciones, por lo que la Iglesia hace un llamado a no olvidar las celebraciones litúrgicas, así como a cumplir los deberes cívicos como ciudadanos, y a los aspirantes a algún cargo a utilizar de manera limpia los recursos y campañas, siempre en pro de servir al pueblo.

El arzobispo de Yucatán, monseñor David Gustavo Rodríguez llama a no olvidar las celebraciones litúrgicas con las campañas políticas que se avecinan, pero tampoco se debe olvidar el deber de los ciudadanos y de los políticos hacia ellos.

¿Cómo deben vivir esta Semana Mayor los yucatecos?

Antes que nada, felicidades a La Verdad Yucatán por sus ocho años de vida. Los cristianos yucatecos hemos de vivir la Semana Santa como siempre, tratando de asistir a las celebraciones litúrgicas, en la medida que los compromisos laborales lo permitan, o buscando espacios de oración en referencia a la celebración de cada día.

¿Vacaciones y campañas distraerán a los feligreses de la tradicional celebración?

Las próximas elecciones no deberían estorbar la devota celebración de la Semana Santa. Pero la contemplación de la congruencia, el amor y la obediencia del crucificado puede ayudarnos a juzgar la autenticidad de los candidatos, sin dejar de examinar nuestra propia congruencia, amor y obediencia. Los que tienen oportunidad de vacacionar, pueden descansar, convivir con familiares y amigos, pero aún ahí deberían encontrar espacios cada día para no desconectarse de la Iglesia en su celebración Pascual.

¿Qué recomendaría a los aspirantes y partidos políticos en esta elección?

A los candidatos a distintos cargos de gobierno les sugiero concentrarse en la presentación de sus propuestas y evitar el desacreditarse entre sí; también les recomiendo estar muy atentos a sus patrocinadores, para no quedar comprometidos con quien no deban, y de ningún modo con los grupos delincuenciales; que no pierdan de vista su compromiso con los más necesitados.

¿Qué espera de los diversos actores políticos?

Todos somos actores políticos, y aún la no participación tiene una repercusión negativa. Recomiendo que todos participemos pensando y buscando honestamente el bien de México, de Yucatán y de cada municipio.

¿Cree que el proceso será limpio y no habrá cosas sospechosas?

Como anticipaba, exhorto a que nadie se quede si participar; el abstencionismo facilita los fraudes. Exhorto a todos los candidatos y partidos a competir limpiamente, para bien de México.

¿Qué pediría a los ganadores de los comicios? ¿Cree que cumplirán con lo ofrecido en campañas?

Quienes ganen deben poner su mejor empeño a cumplir con lo que se ofreció en campaña, pero también deben repasar las mejores o más urgentes propuestas de los que no ganaron para tratar de cumplirlas en su nombre, a favor de las expectativas y necesidades urgentes de la población.

La Verdad Yucatán celebra hoy 8 años de informar en el estado, ¿cuál sería la recomendación a seguir?

Finalmente, con motivo de este aniversario, a este diario le recomiendo que siempre se esfuercen por ser fieles al título que ostentan: La Verdad, evitando toda corrupción por beneficio económico, y teniendo cuidado en la forma en que se seleccionan las noticias y la forma en que se presentan, teniendo en cuenta la búsqueda sincera del bien común.