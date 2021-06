Las elecciones 2021 se llevaron a cabo el día de hoy en varias entidades de México, incluyendo a Yucatán. Sin embargo, Lylo Fa, esposa de Rommel Pacheco denunció una guerra sucia en contra del atleta y candidato del Partido Acción Nacional por la diputación federal del tercer distrito.

A través de Instagram, la influencer yucateca reveló que los grupos opositores mandaron un mensaje de texto asegurando que su esposo había renunciado a la campaña electoral: “Muy decepcionada de esta guerra sucia que esta habiendo en contra de mi esposo. Esta política sucia que le teme al cambio y que envía mensajes masivos mintiendo”.

De igual manera pidió al pueblo yucateco no dejarse engañar, pues aseguró que Rommel seguía en la contienda política: “Por favor, no se dejen engañar, Rommel Pacheco está, estará y seguirá con Yucatán… Ayúdenos compartiendo este video y no dejemos que estos políticos sucios y corruptos manipulen un segundo más nuestro estado”.

El videoclip compartido en su cuenta de Instagram no demoró en viralizarse por todas las redes sociales y al igual que la influencer, los simpatizantes del deportista se mostraron indignados ante esta situación, la cual pudo haberle restado votos en las elecciones 2021.

¿Qué pasó con Rommel Pacheco?

A través de mensajes de texto, los opositores del clavadista y militante del PAN informaron falsamente sobre su renuncia.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, el clavadista mexicano fue víctima de las fake news, ya que un sitio denominado unotvmx.com compartió una carta supuestamente firmada por él donde renunciaba a ser candidato a diputado federal.

Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que Rommel Pacheco invitaba a los ciudadanos a votar por otros partidos políticos: “Invito a todos aquellos que iban a votar por mí que ejerzan el voto útil y sufraguen por el candidato de otro partido que más oportunidad tiene de ganar y evite la continuidad del autoritarismo que hoy gobierna en México”.

La supuesta renuncia a su candidatura ocurre debido a los rumores que aseguran que la CONADE le quitaría su beca deportiva al estar involucrado en un movimiento político. Sin embargo, él aseguró que mantiene su compromiso de representar a los yucatecos y al Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados.

¿Quién es Lylo Fa?

Lylo Fa se ha convertido en una de las influencers más populares de Yucatán.

Tal y como te informamos anteriormente, Alhely Fallah, mejor conocida en redes sociales como Lylo Fa, cobró relevancia en la entidad yucateca por convertirse en la esposa de Rommel Pacheco tras varios años de romance, el cual inició presuntamente en 2018.

Asimismo, se sabe que Lylo Fa, quien también cuenta con un canal de YouTube donde sube tutoriales de belleza, es una mujer emprendedora, ya que fundó la empresa Crudo y Vegano que se dedica a vender y distribuir productos de origen vegano, así como artículos de belleza que no hacen pruebas en animales.

Fotografías: Redes Sociales