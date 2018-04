Elecciones 2018: En Yucatán la gente está harta de los políticos de siempre

Fernando Xacur Candidato a la alcaldía de Mérida

Fernando Xacur Candidato a la alcaldía de Mérida: “La mayoría de los actuales priístas y panistas que ejercen el poder son mezquinos que sólo atrasan el desarrollo democrático, político y económico de México y de Yucatán”.

“Estamos muy atrasados, porque los políticos no han estado a la altura de la sociedad; antes estuve en la sociedad civil pero ahora quiero participar desde esta nueva trinchera, vengo a tratar de romper el bipartidismo de Mérida pero con propuestas viables” dijo Fernando Xacur García.

Durante sus recorridos se ha percatado de la molestia de la gente, la cual está harta que los políticos de siempre sigan viendo a esta actividad como un negocio y no como un instrumento para hacer mejor las cosas.

Xacur García, en ningún momento oculta la admiración y el respaldo que le da a las propuestas del candidato de la “Coalición Juntos Haremos Historia” pues dice que lo conoce mejor que nadie.

“Conozco a AMLO más por sus obras, sus acciones, sus libros y sus discursos que por lo que veo en la TV ó escucho en la radio. Llevo más de 12 años siguiéndolo y esa imagen de estatista rijoso no concuerda con la realidad que he visto de cerca.

No creo que ninguno de los otros candidatos a la Presidencia merezcan siquiera ser comparados con AMLO. Los considero parte de lo peor de la política Mexicana, política que no ha estado a la altura de los ciudadanos de este país y que en el caso del PRI y el PAN me avergüenza en la mayoría de los casos recientes por la compra y coacción del voto, desfalco del erario público, lujos excesivos, todo eso tiene que cambiar y va a cambiar, advirtió.