Elecciones 2018: Anaya es cuestionado sobre lavado de dinero en Mérida

Elecciones 2018: Anaya es cuestionado sobre lavado de dinero y Renan Barrera bloquea a asociación civil en Mérida

Los miembros de la agrupación Acciones Líderes A.C., abordaron al candidato presidencial de la Coalición por México al Frente, Ricardo Anaya, a su llegada al Aeropuerto Internacional de esta ciudad, donde lo cuestionaron sobre las denuncias realizadas en su contra por lavado de dinero y creación de empresas fantasma.

Asimismo, le entregaron un escrito firmado por Jorge Arturo Cetina Bautista, presidente de la agrupación, en el que solicitaron al panista dar la cara a los mexicanos y aclarar los señalamientos que recaen en él.

“No encontramos evidencia clara del crecimiento inmenso de su patrimonio de acuerdo a sus ingresos y en cambio hemos visto como ha sido exhibido cuando fue legislador en los famosos moches que caracterizan al PAN y ahora por beneficiarse económicamente mediante unas transacciones con empresas fantasmas y prestanombres”, apunta el escrito.

Aclaran que las acusaciones también son respaldadas por miembros de Acción Nacional, como el presidente del Senado, Ernesto Cordero, quien incluso pidió a Anaya Cortés que renuncie a la candidatura para hacer frente a las graves denuncias que lo señalan de lavar dinero.

“Lo invitamos a que nos aclare a todos los mexicanos el caso de enriquecimiento ilícito que se le acusa y del cual hay evidencia contundente que lo involucra en la venta de naves industriales a empresas fantasmas, moches, entre otros casos”, reitera el documento.

Arturo Cetina Bautista lamentó la actitud de repudio de Ricardo Anaya de que se le cuestioné por ciudadanos y prefiera evadir la responsabilidad de sus actos corruptos.

La única respuesta que obtuvo la asociación civil de Anaya fue “quien los manda” y así evadir mediante empujones de su equipo a los integrantes de la asociación.

Acciones Líderes se presenta como una agrupación, que desde hace ocho años lucha contra la corrupción y a favor de la transparencia y la rendición de cuentas, sin distinción de partidos políticos.

Carta para Ricardo Anaya:

Por medio de este oficio nos presentamos como una asociación civil comprometida con la lucha a la corrupción, transparencia y rendición de cuentas de los gobiernos, el cual nos anteceden actos de fiscalizaciones de cuentas públicas, investigaciones de empresas fantasma, denuncias ante la PGR, Secretaría de la Función Pública y de índole Electoral sin distinción alguna de dirigentes o funcionarios de todos los Partidos Políticos de nuestro Estado Yucatán como lo hemos demostrado en nuestros más de 8 años de existencia mediante denuncias documentadas tanto a Priistas como Panistas que nos han gobernado.

En Acciones Líderes A.C. creemos firmemente que la transparencia y rendición de cuentas deben ser predicadas con el ejemplo y no como un discurso populista, por eso le solicitamos que aclare los señalamientos y denuncias que recaen sobre usted de lavado de dinero, cosa que al día de hoy no ha hecho y de la cara a los mexicanos con la verdad, ya que no encontramos evidencia clara del crecimiento inmenso de su patrimonio de acuerdo a sus ingresos y en cambio hemos visto como ha sido exhibido cuando fue legislador en los famosos moches que caracterizan al PAN y ahora por beneficiarse económicamente mediante unas transacciones con empresas fantasmas y prestanombres, cabe aclarar que dicha observación es conciliada también por simpatizantes de su doctrina política del Partido Acción Nacional (PAN), tal es el caso del Presidente del Senado y miembro de su partido Ernesto Cordero que incluso le pidió que renuncie a la candidatura a la presidencia para hacer frente a las graves denuncias que lo señalan de lavar dinero.

Lo invitamos a que nos aclare a todos los mexicanos el caso de enriquecimiento ilícito que se le acusa y del cual hay evidencia contundente que lo involucra en la venta de naves industriales a empresas fantasmas, moches, entre otros casos, no entendemos porqué al día de hoy no decide a presentarse a declarar en las instancias correspondientes. Reiteradamente legisladores del PRI y PAN como es el caso de el Vicecoordinador del PRI Senador de la Republica Miguel Romo ha señalado que ser candidato no lo exime de cumplir con la justicia y el Senador Jorge Luis Lavalle del PAN considero grave dichas acusaciones, por lo que legisladores de ambos partidos antes señalados piden a la Procuraduría General de la Republica dar vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE).

Mentirle a los mexicanos es mentirle a la Patria que ambiciona gobernar.

Sin más por el momento agradecemos su atención.