El túnel para el Tren Maya comenzaría en ‘Los Héroes’, al oriente de Mérida

El alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha solicitó la instalación de una mesa de trabajo para determinar la ruta del Tren Maya.

En ese sentido el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) a través de su titular, Rogelio Jiménez Pons, presentó en su primera reunión de la mesa de trabajo del Tren Maya una propuesta de un túnel de 4 kilómetros de longitud con 15 metros de ancho y una profundidad de 8 metros.

Respecto a la propuesta de Fonatur, el alcalde de Mérida, Renán Barrera dijo que la entrada del Tren Maya a la ciudad sería a través de un túnel subterráneo que comenzaría en el fraccionamiento ‘Los Héroes’ y que se incorporará a la vía actual.

De igual forma Barrera Concha manifestó que las mesas de trabajo se llevarán a cabo semanalmente con la finalidad de analizar las propuestas y buscar una acción compensatoria por las afectaciones temporales que podría ocasionar la introducción del Tren Maya en la ciudad.

El martes 4 de febrero se celebró la primera reunión en donde el Ayuntamiento de Mérida expresó tres peticiones que debe respetar el proyecto, entre las cuales destaca la solicitud de mantener el proyecto del parque de 7 hectáreas en los terrenos de la ex estación del ferrocarril.

‘No puede haber tren, si primero no hay parque. He sido muy claro como presidente municipal, he defendido como ciudadano el proyecto de La Plancha y hoy como alcalde’, dijo.