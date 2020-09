El tesoro de la catedral de Mérida que fue escondido en Cuba

Pese a que no existe en la Catedral de Mérida algún documento que confirme el envío de bienes eclesiásticos de tanto valor, esto no ha detenido la búsqueda de un tesoro que se cree fue escondido en Cuba con la intención de que no cayera en manos de piratas.

De acuerdo a la historia, aterrados ante la posibilidad de que fuera saqueada por piratas, los meridanos de la época optaron por enviar las riquezas de la Catedral a La Habana.

La historia que ha circulado desde el siglo XVII en la península de Guanahacabibes, ubicada al occidente de la isla de Cuba, narra que en 1642 ante la inminente llegada de piratas a la ciudad de Mérida se decidió enviar gran parte del patrimonio de la Catedral de Yucatán en varios barcos con destino a La Habana.

Sin embargo durante el trayecto los mismos piratas de los que pretendían alejar las riquezas, consistentes según la historia en un crucifijo de oro a escala real así como cinco barriles llenos de alhajas y monedas de oro, interceptaron a los navíos obligándolos a desviarse hacia Guanahacabibes al darse cuenta de que les sería imposible llegar a la capital caribeña.

Fue en esta península en la que se cuenta, de acuerdo a la versión más conocida, que tan solo uno de los hombres que partieron de Mérida logró llegar a la iglesia de Guane donde antes de morir dejó las piezas clave que han mantenido la búsqueda activa hasta nuestros días: su testamento, inventarios del tesoro, relación de las embarcaciones con sus nombres y escritos con las coordenadas del lugar donde fue escondido el tesoro de la Catedral de Mérida.

En la actualidad la península de Guanahacabibes es un parque nacional de Cuba el cual sigue siendo visitado por expediciones en búsqueda del tesoro escondido de la Catedral de Mérida.

Icontables expediciones han buscado el tesoro de la Catedral de Mérida en Cuba

Desde entonces el tesoro ha sido buscado sin éxito, ya que a pesar de que historiadores y aventureros han recuperado documentos que aseguran ser los originales, hasta el momento no se han encontrado las riquezas que podrían estar escondidas en tierra firme o yacer al fondo del mar.

Es así que esta historia ha sido recordada y enriquecida por más de 300 años en la isla de Cuba, inspirando a exploradores de todas nacionalidades ha emprender la búsqueda del legendario tesoro de la Catedral de Mérida.

