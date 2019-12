El teatro José Peón Contreras vibrará con los mejores sonidos navideños

La magia musical podrá vivirse el miércoles 11 de diciembre, a las 20:00 horas, en el teatro “Peón Contreras”, con la dirección de Jonathán Rentería Valdés, en el marco del referido encuentro, organizado por la Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta) y respaldado por el Programa Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos (Profest) 2019. La entrada será libre y sin boleto.

El Coro de Cámara de Yucatán En sus presentaciones ha recibido frecuentes ovaciones, críticas favorables de la prensa, así como reconocimientos por su trayectoria artística y la notable labor de llevar la música al interior del Estado.

“Ave María”, del alemán Franz Biebl; “Dulcissima María”, del argentino Dante Andreo, y “Alleluia”, del estadounidense Randall Thompson, son las piezas iniciales de la presentación, la primera únicamente con las voces varoniles del coro y las otras dos con toda la agrupación.

El virtuosismo de Medina se unirá al Coro para interpretar “A Ceremony of Carols”, del británico Benjamín Britten, compuesta por 12 tiempos. “Procession”, “Wolcum Yole!”, “There is no Rose”, “That yongë child”, “Balulalow”, “As dew in Aprille”, “This little babe”, “Interlude”, “In freezing winter night”, “Spring Carol”, “Deo Gracias” y “Recession”.

El Coro de Cámara de Yucatán y el pianista Jorge Medina protagonizarán este recital en el teatro José Peón Contreras.

En el tercer movimiento de la pieza “Fantasie, op. 17” de Robert Schumann destacará el solo del piano a cargo de Medina y nuevamente el orfeón se integrará para dar voz a “Cuatro canciones eslovacas”, del autor húngaro Béla Bartók, conformada por “Wedding song from Poniky”, “Song of the Hay-harvesters”, “Dancing song from Medzibrod” y “Dancing song from Poniky”.

El teatro José Peón Contreras será la sede de este concierto navideño.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

https://laverdadnoticias.com/seccion/yucatan/

De los compositores Buddy Greene y Mark Lowry, los hombres cantarán “Mary did you know?” y las mujeres se sumarán para que juntos entonen “Christmas jazz”, con arreglos de Kirby Shaw, que incluye “Carol of the bells”, “Jingle bells” y “We wish you a Merry Christmas”. Ambas tendrán el acompañamiento de Jorge Medina.

El Festival Yucatán y sus Costumbres continuará hasta el 15 de diciembre. Todas las actividades son gratuitas y la programación se puede consultar en las redes sociales de la dependencia en Facebook, Twitter e Instagram, así como en su página web oficial.

Ricardo D. Pat