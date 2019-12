El talentoso escritor mexicano Guillermo Fadanelli se presenta en Mérida

En la charla "Arte peligroso: Literatura y riesgo", el escritor Guillermo Fadanelli hablará acerca de las posibilidades que tienen el arte y la literatura de ser peligrosos, despertar la crítica y conmover a la conciencia y solidaridad humana. Abordará el tema desde la experiencia y desde su propia obra narrativa. Esta charla que se realiza como parte de la Noche Blanca será moderada por el periodista y escritor Ricardo E. Tatto.

Al finalizar la conferencia, habrá venta y firma de libros del autor de las novelas "Lodo", "Fandelli", "El hombre nacido en Danzig", etcétera.

Guillermo Fadanelli es autor de las novelas “Lodo”, “Educar a los Topos”, “Hotel DF”, “Mis Mujeres Muertas”, “El Hombre nacido en Danzig”, “Al Final del periférico”, del libro de aforismos: “Dios siempre se equivoca”; de los libros de ensayo: “Elogio de la vagancia”, “El Idealista y el Perro”, “Meditaciones desde el subsuelo”; de los libros de relato: “El día que la vea la voy a matar”, “Más alemán que Hitler”, “Compraré un rifle”, “Plegarias de un inquilino” y “Mariana Constrictor” y de la crónica de viaje: “El billar de los suizos. Memorias atendidas”.

Guillermo Fadanelli fue fundador de la revista Moho en 1988, un vehículo de difusión de ideas y de la Editorial Moho en 1995, además es colaborador e impulsor de varios proyectos de literatura y de arte subterráneo.

Guillermo Fadanelli también es fundador de la revista y editorial Moho. Escribe en el diario El Universal, la revista Nexos y el suplemento El Cultural del periódico La Razón.

En “Fadanelli”, el autor asegura que ésta es la historia de la nada que se ha tornado algo: que se ha convertido en sufrimiento, alarido, dicha y enfermedad; calles y letreros, esquinas, peanas de piedra, miasma perpetua y cortinas de metal; y después ese algo, ya sucio y hastiado, retornará de la nada.

Guillermo Fadanelli ingresó a la Universidad Nacional Autónoma de México para estudiar ingeniería civil aunque finalmente se dedicó a la literatura.

Esta novela fue lanzada apenas en abril de este 2019, cuenta con 112 páginas y sobre la obra se anexa: “Quiero escribir historias que se olviden y se desvanezcan como mi cuerpo interrogado y sometido a la tortura del patíbulo cotidiano. ¿Qué ha quedado de mí y de los viajes que la memoria conservó supuestamente intactos? Al rostro anclado en el espejo se lo han comido las ratas, y se hincha como un cadáver en pleno solaz. Ya no soy Fandelli, soy un recuerdo, tu recuerdo”.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

https://laverdadnoticias.com/seccion/yucatan/

La obra de Guillermo Fadanelli es en buena parte autobiográfica.

De algo estaré cierto -yo, mitad perro, mitad hombre y verdugo- hasta que me muera y la risa de los sádicos disperse mis cenizas: la autobiografía no es posible. La conciencia de uno mismo no permite el descanso sideral o terreno, debido a que dicha experiencia no puede ser narrada, sino sólo esbozada. Quien sospeche que en mis libros escribo acerca de mi vida, mis aventuras y demás accidentes, es porque quizás no he comprendido la broma que nos sepulta, la burda imposibilidad de transmitir lo que uno es.

Ricardo d. Pat