El reloj del Palacio Municipal de Progreso entonará melodías navideñas

Por instrucciones del alcalde de Progreso, Julián Zacarías Curi, personal del departamento de Sistemas del municipio llevó a cabo el mantenimiento al reloj de la torre del Palacio Municipal, con la finalidad de que cuando marque la hora, suene una melodía navideña.

Julio Fleites, director del departamento de Sistemas, dijo que cada vez que el reloj marque la hora, sonará una melodía navideña y estos sonidos se podrán escuchar todos los días de 9:00 de la mañana a 7:00 de la noche y recalcó que será una melodía por mes.

Las melodías serán las siguientes: enero: We Are The World; febrero: Somos Novios; marzo: We Are The World; abril: Hakuna Matata; mayo: Mamá (Timbiriche); junio: Hoy tengo que decirte Papá; julio: We Are The World y agosto: We Are The World.

Canciones navideñas se escucharán en Progreso

El alcalde de Progreso fue quien propuso este nuevo atractivo turístico.

En septiembre se escuchará México lindo y querido; en octubre: We Are The World; en noviembre: Recuérdame y del 1 al 12 de diciembre: Blanca Navidad; del 12 al 23: Las Mañanitas, del 24 al 25: Santa Claus Llegó a la Ciudad, y del 26 al 31: Disney (King Mickey).

El reloj de Progreso indica la hora a los visitantes y es un atractivo turístico, ya que muchos visitantes se detienen a tomarle fotografías. Finalmente, el director de Sistemas comentó que la propuesta de instalar nuevos sonidos navideños, es de Julián Zacarías Curi.

“El reloj del Palacio Municipal, a partir de hoy, tocará una melodía diferente cada mes y en lo que queda del año, disfrutaremos de “Blanca Navidad” y Santa Claus llegó a la ciudad”. ¡Ven con tu familia a escucharlo!”, recalcó el alcalde de Progreso en un vídeo.

