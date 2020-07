El relato de la princesa maya que pedía limosna en el centro de Mérida

Yucatán es una tierra donde las leyendas mayas se aferran a desaparecer a pesar de la modernidad por lo que terminan formando parte de historias urbanas que aún se cuentan en Mérida entre personas de toda clase y ocupación, incluso académicos galardonados, como es el caso de la peculiar historia relatada por el profesor Ariel Avilés Marín.

El centro histórico de la ciudad de Mérida guarda en sus paredes toda clase de relatos insólitos.

Reconocido con la Medalla Yucatán por su destacada labor docente y de servicio público, el profesor Avilés Marín es conocido también por la curiosa experiencia que le tocó vivir en su adolescencia al querer comprobar una noticia que había cautivado la imaginación de los yucatecos a finales de los años 60.

El profesor relata que en 1968, mientras cursaba el segundo año de preparatoria, circuló en Yucatán una noticia que lo impactó así como a muchos de sus compañeros sobre una mujer que a pesar de que pedía limosna en el portón del Palacio de Gobierno aseguraba ser una princesa maya.

La historia de la princesa maya que pedía limosna cautivó la imaginación de muchos.

Al ser entrevistada en aquella ocasión la mestiza yucateca atribyó su apariencia física, de mandíbula pronunciada y jorobada por lo que caminaba apoyándose en muletas, así como su condición de sobrevivir pidiendo dinero en el centro de Mérida a un presunto castigo que le había impuesto un brujo maya.

Sin embargo el detalle más impresionante era la afirmación de la mujer de tener más de 400 años de edad, la mayoría de los cuales había pasado purgando la cruel condena impuesta por el brujo.

‘Hubo gritos, llantos’: La princesa maya del centro de Mérida se desvanece

Es así que el proferor narra que junto con dos maestros y varios de sus compañeros decidieron vigilar a la mujer lo que los llevó a darse cuenta que todas las noches, cerca de las 8:30, pasaba a recogerla una limusina a la cual era subida con reverencias por dos mestizos de elegante aspecto.

Con reverencias, la mujer era tratada como una auténtica princesa maya al ser subida a la limusina.

Tras este interesante descubrimiento la curiosidad de los involucrados se incrementó a tal grado que una noche decidieron seguir a la limusina por la ruta que parecía tomar, aparentemente sin llamar mucho la atención, a través de prolongación Paseo de Montejo.

Los jóvenes admiraban sorprendidos a la limusina que parecía validar al menos parte de la historia de la mujer.

Empero el recorrido de la limusina dejó de ser común cuando tomó una desviación a través de un camino no pavimentado y desierto rumbo a la hacienda San Antonio Cucul. Al llegar al frente de la casa principal de la hacienda, la limusina no solo no se detuvo sino que continuó adentrándose en la maleza del ‘monte abierto’.

El grupo intentó seguir a la limusina sin embargo los tres vehículos donde viajaban dejaron de funcionar súbitamente, negándose a arrancar lo que aterró a sus ocupantes sin embargo pasados 20 minutos estos volvieron a funcionar.

Para cuando los vehículos reaccionaron ya no había pista de la misteriosa limusina además de que no había un lugar claro al que pudiese haber ido.

"Hubo gritos, llantos... seguro a algunas personas los esfínteres se les aflojaron", afirma Avilés.

Los jóvenes así como sus maestros ya no quisieron saber más del hecho y tras perder el rastro de la presunta princesa maya en el monte decidieron que lo mejor era no volver a seguirla o investigarla por lo que de esta mujer y su singular historia no se supo nada más allá de este soprendente relato que hoy recordamos.

