El rap como herramienta para denunciar la violencia machista

El rap es un género de letras duras y mensajes fuertes, factores que han sido bien aprovechados por Audry Funk, quien desde hace 18 años se desenvuelve como cantante y contadora de historias vivenciales, influenciadas por el feminismo, el antiracismo y la migración.

Como parte de las actividades que se llevarán a cabo en Mérida, dentro del marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, la rapera conversó con La Verdad Noticias sobre su presentación en Casa Macorina, sus letras y su visión en cuanto a la violencia machista en México y Estados Unidos.

¿Cómo es la música de Audry Funk?

Mi música es una mezcla de rap feminista, pero también antiracista, promigrante, ya que todo lo que me atraviesa es de lo que hablo, me gusta mucho colaborar con morras feministas porque ese es como mi background, la organización política feminista, pero mi bandera está desde la música, con lo que nos gusta hacer este soundtrack de la revolución de la ola feminista.

¿Qué historias abordan tus letras?

Yo hablo de lo que a mi me ha pasado y ahí es donde me doy cuenta que con las morras tengo un punto de encuentro, porque todas hemos atravesado lo mismo, en diferente escenario, en diferente etapa de nuestra vida, pero la violencia ahí está, entonces creo que mi música es súper vivencial, así al momento de hacer mi música me sano y las otras morras se sanan porque se conectan con ella.

Audry Funk visita Mérida como parte de una gira que lleva a cabo por México

¿La dureza del rap influyó para elegirlo como el género en el que te desenvuelves?

En general el hip hop me parece una cultura de fondo antisistémica, que nace en los barrios más marginados de Nueva York, como un acto de resistencia desde el arte y aunque estamos acostumbrados a un rap muy de gangsters, yo decido este género porque no es menos violento lo que estamos viviendo nosotras y no es menos gangster salir a la calle todos los días, con el miedo de no poder regresar.

Tomando en cuenta que has vivido en dos países ¿Cómo ves la violencia de género en Norteamérica?

Gracias al patriarcado, el mundo en general está hecho para que los hombres prosperen y resalten, mientras que nosotras estamos irrumpiendo en este tipo de sistemas diciendo que estamos presentes, que somos más de la mitad de la población y que también merecemos esos espacios. El machismo es horrible y es muy marcado en todos lados, pero en otros es más o menos violento que en México, donde 12 mujeres pueden ser asesinadas al día mientras nadie dice nada.

¿Cuál es el mensaje que envías en el marco de este 25N?

Primero que nada, que esta fecha no solamente es “esta fecha”, sino que todos los días se nos tiene que respetar y escuchar, así que como hombres y como mujeres todos los días tenemos una oportunidad para comenzar procesos que eliminen el patriarcado de nuestras cabezas. Nosotras ya estamos haciendo nuestra chamba, hagan la suya.

¿Qué tienes preparado para Mérida este jueves?

Voy a estar con las chicas en Casa Macorina (50 por 51 y 53 Centro), va a estar super chido, en un ambiente donde van a poder bailar, sentir amor y rebeldía feminista sobre mis canciones, se la van a pasar muy bien así que aprovechen que esta pandemia nos está dando una tregua para disfrutar eventos en vivo. El boleto cuesta 150 pesos y lo pueden adquirir en la puerta del lugar.