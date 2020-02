El prestigioso músico Horacio Franco ofrece clase magistral en la ESAY

El director de la referida área en la Escuela Superior de Artes de Yucatán, Elías Puc Sánchez, comentó que se tiene una destaca planta docente de artistas, que se complementa con la visita y asesoría de maestras y maestros invitados, quienes apoyan la formación del alumnado con su ejemplo y sus trayectorias creativas.

En ese sentido, agradeció la ponencia del notable músico, aclamado por la crítica internacional como un digno representante de la interpretación de la flauta de pico. En su charla, Horacio Franco invitó a las y los jóvenes a esforzarse en su preparación.

Horacio Franco, quien también toca la flauta de pico, que es un instrumento eminentemente barroco, compartió sus conocimientos con alumnos de la ESAY..

“Tienen que tener en cuenta que no nada más se trata de talento y pasión, eso lo tienen que tener todos, pero además necesitan mucho trabajo, eso es fundamental: el trabajo, la disciplina y la constancia; tienen que considerarse unos atletas de alto rendimiento y trabajar día a día sin descanso, no podemos dejar de estudiar”, acotó.

Como parte de la sesión, brindó asesorías personalizadas de piano, fagot, canto, violín y flauta, en las que subrayó la importancia de buscar una técnica solvente y funcional, así como de generar acciones de gestión personal.

Horacio Franco también ha incursionado también dentro del repertorio de la música tradicional mexicana, que es uno de los más grandes tesoros que tenemos.

Horacio Franco realizó estudió en el Conservatorio Nacional en México y, posteriormente, en el Sweelinck Conservatorium en Ámsterdam Holanda (hoy Conservatorio de Ámsterdam) con Marijke Miessen y Walter van Hauwe, donde obtuvo el grado de “Solista cum laude”. Es pionero en especializarse en la flauta de pico en nuestro país y en ser fundador, director e intérprete de la Capella Cervantina (1993-1998), que actualmente es conocida como la Capella Barroca de México.

Horacio Franco es muy afecto a ponderar la música tradicional mexicana como una música que se tiene que conocer.

Ha ejecutado música de cámara en Europa y México, junto con Max van Egmond, Lucy vanDeal, Nigel Rogers, Charles Brett, Chrispian Steel-Perkins y Walter van Hauwe, entre otros. Además, se ha presentado en casi todos los eventos culturales más grandes a nivel nacional, como el Festival Internacional Cervantino.

El intérprete ha recibido entre diversos galardones la "Medalla Mozart, Austria-México" y el de "La Mejor interpretación de una obra contemporánea" por el Ministerio de Cultura de Israel.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

https://laverdadnoticias.com/seccion/yucatan/

El talentosos músico afirma que después de casi 42 años de carrera se siente en una fase de plenitud donde tiene que apurarse a finalmente seguir subiendo de nivel. “O sea no creérsela, o creer que ya llegaste donde crees haber llegado y que ya no hay más allá que ya conquistaste la cima es la manera más fácil y más ehhh totalmente factible de que caigas para abajo y que jamás te recuperes osea nadie llega a donde tiene que llegar hasta que te mueres, entonces en ese sentido me siento en un momento en el que me siento como si tuviera en vez de 56 que tengo me siento como si tuviera 20 años y tengo que aprender y aprender y hacer cosas nuevas todavía”.

Ricardo D. Pat