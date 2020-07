El pico del coronavirus aun no llega en Yucatán

A pesar de que los números de contagios y fallecimientos por coronavirus, van en aumento expertos en salud pública afirmaron que el pico “aún no ha llegado”.

Desde hace varios día hay una “meseta” en las curva de contagios pero aún no podemos saber cuándo llegará lo más alto en contagios, afirmó el epidemiologo Rudy Coronado Bastarrachea, ex presidente del Colegio de Salud Pública de Yucatán y ex titular de la Jurisdicción Sanitaria No. 2.

Habló de la posibilidad de que se presente un repunte en los casos de coronavirus cuando las personas vuelvan a las calles.

Coronado Bastarrachea mencionó los antecedentes del Covid-19; los primeros casos en México y el impacto que tienen en los pacientes las enfermedades crónico-degenerativas.

Los fallecimientos en Yucatán por coronavirus ocurren un paciente cada 2 horas en promedio

A pesar de las cifras diarias que presenta la Secretaría de Salud en fallecidos por el Covid-19, consideró que ha habido un buen manejo de la pandemia en la entidad pues los muertos representan el 1% de los ocurridos en todo el país.

Te puede interesar: Miércoles fatal: 13 muertos por coronavirus en Yucatán; 108 nuevos contagios

En el aspecto económico el epidemiólogo, reconoció que las zonas turísticas del vecino estado de Quintana Roo tiene una enorme influencia en la economía de los yucatecos, ya que miles de yucatecos trabajan en dichas zonas.

Infórmate de las noticias de Yucatán dando click aquí

La única forma de enfrentar por ahora a la enfermedad dijo es seguir cumpliendo con las medidas de higiene y protección ya por todos conocidas.