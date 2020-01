El pequeño Esteban necesita ayuda; urgen donadores de plaquetas en Mérida

A través de sus redes sociales Alejandra Silveira busca donadores de plaquetas para su pequeño hijo Esteban.

El menor se encuentra ingresado en terapia intensiva, en la Unidad Médica de Alta Especialidad del IMSS en Mérida.

La desesperación de esta mujer se debe a que el niño se encuentra en estado delicado de salud y su tratamiento requiere transfusiones de plaquetas cada ocho horas.

La donación no sólo es de plaquetas sino que también aceptan donaciones de sangre.

Los donadores pueden ser personas entre los 18 y 65 años de edad, con un peso mínimo de 50 kilogramos.

Si estás interesado en ayudar al pequeño niño, puedes acudir al banco de sangre de la UMAE en ayunas de 8 horas y decir que la donación es para Esteban Emmanuel García Silveira de la especialidad de hematología pediátrica de la UMAE.

Cabe mencionar que para ser donador, el ayuno no es suficiente; se pide no haber ingerido bebidas embriagantes en las 72 horas previas a la donación.

Los requisitos básicos son no tener tos, gripa, haber abortado, personas sin cesárea, no haberse aplicado la vacuna de la influenza en el último mes y personas con tatuajes, haberlo realizado 6 meses antes.

Esteban necesita tu ayuda.

Para los que deseen donar sangre lo pueden hacer en un horario de lunes a domingo de 7 am a 10 am y si tu intención es donar plaquetas, lo puedes hacer en un horario de 7 am a 10 am de lunes a viernes.

Si tienes dudas puedes comunicarte con la mamá del pequeño Esteban al 9993-53-17-10.

