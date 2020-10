El pájaro Dziú, una increíble leyenda originaria de Yucatán

Una de las más emotivas leyendas de Yucatán cuenta que una mañana, Chaac, el Señor de la Lluvia, al recorrer los campos de El Mayab encontró en los cultivos plantas débiles y tierra seca y gastada por lo que las cosechas serían muy pobres, lo que lo preocupó mucho.

Como solución decidió quemar todos los cultivos para que así la tierra recuperará su riqueza y las nuevas siembras fueran buenas por lo que pidió a uno de sus sirvientes que llamara a todos los pájaros del Mayab, siendo el primero en llegar el Dziú, un pájaro con plumas de colores y ojos cafés.

La hermosa leyenda maaya del pájaro Dziú tiene como punto de partida la ocasión en la que Chaac, el señor de la lluvia decidió quemar las cosechas de Yucatán.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

Cuando el Dziú apenas se acomodaba en una rama llegó a toda prisa el toh, un pájaro negro cuyo mayor atractivo era su larga cola llena de hermosas plumas. El toh se puso al frente de todas las aves para que todos pudieran verlo.

Chaac les dijo que los mandó llamar para hacerles un encargo del que dependía la existencia de la vida, que quemaría los campos y pidió que ellos salvarán las semillas de todas las plantas, ya que esa es la única manera de sembrarlas de nuevo para que haya mejores cosechas en el futuro.

Surge la leyenda del valeroso pájaro Dziú

Cuando el Dios Chaac terminó de hablar el pájaro Dziú pensó en buscar la semilla del maíz, al creer que era una de las más importantes para que haya vida, pero lo mismo pensó el pájaro toh, aunque en su caso pensando en que todos le tendrían envidia si la encontraba primero.

Los dos pájaros salieron casi al mismo tiempo, pero el toh se atravesó en el camino del Dziú, empujándolo, pero a este no le importó y se fue con calma, pero muy decidido a lograr su objetivo. El toh voló tan rápido logrando mucha ventaja a sus compañeros, pero casi al llegar a los campos, se sintió muy cansado y decidió descansar un rato.

El toh se acostó en una vereda quedándose dormido con su cola atravesada en el camino la cual fue pisada por muchas aves que no podían volar y que pasaron por allí dejándola sin una sola pluma. La mayoría de las aves tomó la semilla que le quedaba más cerca, porque el incendio era muy intenso.

Ya casi habían salvado todas las semillas, sólo faltaba la del maíz. El Dziú volaba desesperado en busca de los maizales, pero había tanto humo que no lograba verlos. El toh al ver las enormes llamas, se olvidó del maíz y decidió tomar una semilla que no ofreciera tanto peligro, salvando las semillas de la planta del tomate verde.

El valor del pájaro Dziú al salvar la semilla del maíz ocasionó que fuera premiado por el Dios Chaac y los demás pájaros del mayab.

En cambio, al Dziú no le importó que el fuego le quemara las alas; por fin halló los maizales, y con gran valentía, fue hasta ellos y tomó en su pico unos granos de maíz. El toh no pudo menos que admirar la valentía del Dziú y se acercó a felicitarlo. Entonces, los dos pájaros se dieron cuenta que habían cambiado: los ojos del toh ya no eran negros, sino verdes como el tomate que salvó, y al Dziú le quedaron las alas grises y los ojos rojos, pues se acercó demasiado al fuego.

Te podría interesar: Conoce la hermosa leyenda maya del Dzunuun-kaan

Chaac y las aves supieron reconocer la hazaña del Dziú, por lo que se reunieron para buscar la manera de premiarlo. Y fue precisamente el toh, avergonzado por su conducta, quien propuso que se le diera al Dziú el derecho especial que a partir de hoy, pueda poner sus huevos en el nido de cualquier pájaro y que prometamos cuidarlos como si fueran nuestros.

Las aves aceptaron y desde entonces, el Dziú no se preocupa de hacer su hogar ni de cuidar a sus crías. Sólo grita su nombre cuando elige un nido y los pájaros miran si acaso fue el suyo el escogido, dispuestos a cumplir su promesa.