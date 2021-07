El museo Macay de Mérida podría cerrar su puertas por recortes de presupuesto

Debido a un recorte en el presupuesto que se ha venido reflejando desde el 2016, el Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán (Macay), podría cerrar sus puertas este lunes.

Lo anterior fue anunciado por el director, Rafael Pérez y Pérez, quien dijo que la fundación ha dejado de percibir tres cuartas partes del presupuesto, por lo que resulta casi imposible continuar con las operaciones del recinto cultural.

Se ha reducido el presupuesto de 16 a 2 millones en 5 años.

Pérez y Pérez recalcó que se ha reducido el presupuesto del museo, ya que en 2016 se recibían cerca de 16 millones de pesos, mientras que el año pasado, sólo se entregaron 4 millones de pesos y este año sólo se han recibido 2 millones de pesos. Esta última cantidad era contemplada para las operaciones de primer semestre, sin embargo se informó que era el presupuesto para todo el año.

De no completar el presupuesto, se cerrarían las puertas el día lunes.

Cabe señalar que Rafael Pérez dijo que la cultura no es un recurso al que se le debe restar importancia y que el acceso a ella es un derecho humano establecido en el artículo cuarto constitucional.

El Director del museo, se ha reunido con la secretaría de la Cultura y la Artes, Loreto Villanueva Trujillo para informarle sobre la situación, sin embargo recalcó que de no tener una solución el lunes, se verán en la necesidad de cerrar el recinto cultural.

‘Si el día lunes no asignan recursos y si la funación me dice que no hay dinero, es posible que anuncie el cierre del museo’.