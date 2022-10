El mural es algo más que una expresión

Una exposición que reunirá 45 dibujos que muestran el trabajo detrás de varios murales pintados en diferentes edificios de Yucatán, mostrará el proceso creativo del pintor nacido en Buctzotz Víctor Argáez, en la Galería del Teatro “Felipe Carrillo Puerto”, del Centro Cultural Universitario de la UADY.

Muralista Víctor Argáez

¿De qué se trata esta exposición?

La exposición “Cómo nace un personaje” está conformada por piezas que muestran la historia de algunos los murales que he pintado en la ciudad, en la hacienda Yabucú de Acanceh, entre otros que he realizado en otros municipios de Yucatán

¿Es muestra de su proceso creativo?

En esta ocasión, la máxima casa de estudios de Yucatán albergará por un tiempo los dibujos que para mí representan lo que es un mural, desde los personajes que inician en un simple trazo, hasta aquellos que pretenden una calidad que aún demanda trabajo, siendo una copia fiel del proyecto final.

¿Qué es para usted el mural?

La pintura mural es algo más que una expresión, es un mensaje que va dirigido a una sociedad para que de alguna manera quiebren el pensamiento muchas veces disoluto que tiene en la vida, en realidad nos sirve como un ancla para la velocidad en que vivimos en este tiempo, donde nos perdemos en las marañas de la tecnología, la enfermedad y de la falta de logros.

¿Dónde podemos ver su trabajo y su técnica?

Mi obra se expone de manera permanente en diferentes edificios de la ciudad de Mérida, son murales en los que experimento con materiales diversos, para obras de gran formato, y mi temática representa temas como el misticismo, el campesino y el henequén.

¿Podría mencionarnos algunos?

Creo que el más representativo se encuentra a las afueras del Tecnológico de Mérida, pero otros de mis murales se pueden encontrar en la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM), en las Facultades de Derecho y Contaduría de la UADY, la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID), el Centro Cultural “Carlos Acereto”, la hacienda Yabucú de Acanceh, así como espacios en Tizimín y Sucilá, por mencionar algunos.

¿Cómo inició en este arte?

Nací en el año de 1962 y desde que tengo memoria me ha gustado la pintura, a lo largo de mi vida logré acumular una serie de experiencias que me formaron como un artista que representa con orgullo mis orígenes mayas y mestizos, sentimiento que intento transmitir en los talleres de pintura que he impartido a niños y jóvenes desde el año 1993, dándoles la oportunidad de descubrir que el arte en Yucatán está vivo.

¿Dónde podrá observarse esta exposición?

La exposición “Cómo nace un personaje” estará disponible del 6 al 30 de octubre en la Galería del Teatro “Felipe Carrillo Puerto” del Centro Cultural Universitario de la UADY, con un horario de 9 a 18 horas.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Siguenos en nuestra cuenta de Instagram