El mensaje del Islam Ahmadía

Muhammad (sa): Una Historia

SUS ANTECEDENTES FAMILIARES

ARABIA EN EL TIEMPO DE SU NACIMIENTO.

LA INVASIÓN DE ABRAHA A LA MECA.

Te puede interesar

El profeta Muhammad (sa) fue la persona más influyente en la historia del mundo. Un historiador, Edward Gibbons escribió acerca de él: “Filósofo, orador, apóstol, legislador, guerrero, conquistador de ideas, restaurador de dogmas racionales, de un culto sin imágenes; el fundador de veinte imperios terrestres y un imperio espiritual, ese es Muhammad. En cuanto a todos los estándares por los que la grandeza humana puede ser medida, podemos preguntarnos: “¿Existe algún hombre más grande que él?” Aquí se presenta algunos aspectos de la vida de este profeta que domina las lealtades de millones de personas en el mundo.El Santo Profeta Muhammad (sa) pertenecía a la tribu de Quraish, el líder de las tribus de La Meca que era una ciudad principal de Arabia. Los Quraish fueron descendientes del Profeta Ibrajim (as), a través de su hijo, el profeta Ismail (as). La Ka`bah fue reconstruido por Ibrahim (as) y su hijo Ismail (as) unos 2.600 años antes del Santo Profeta Muhammad (sa).En el momento del nacimiento del profeta Muhammad (sa), el mundo entero parecía estar pasando por un período de extrema decadencia moral y religiosa. Las condiciones en Arabia eran especialmente peores. Los árabes sufrieron vicios morales tales como beber, jugar, y acciones brutales durante frecuentes luchas interminables debido a las rivalidades tribales. Aunque los árabes creyeran en un Dios Supremo y en la profecía de Abraham (as), sin embargo, adoraban a muchos otros dioses en forma de ídolos. Había instalado unos 360 ídolos en la Ka`bah, donde los árabes de todos los lugares iban para su peregrinaje anual. Sin embargo, poseían algunas buenas cualidades como hospitalidad, sentido del honor, valentía y el amor por la poesía. Las mujeres gozaban de poco estatus en la sociedad árabe. Ciertas familias tenían la salvaje costumbre de enterrar vivas a sus niñas. La esclavitud era común entre ellos y la condición de los esclavos estaba llena de miseria y dificultades extremas. Fue entre esas personas que nació el Santo Profeta Muhammad (sa).Algún tiempo antes del nacimiento del Santo Profeta Muhammad (sa), Abraha, el virrey de Etiopía en Yemen, encabezó una expedición contra La Meca con intención de destruir la Ka`bah. Pero su expedición fracasó completamente. Una gran parte de su ejército que constaba de 20.000 hombres, cabalgaban sobre elefantes, fueron destruidos por una epidemia y sus cuerpos podridos fueron devorados por enjambres de aves. A este año se le conoce como el año del elefante. La Sura Coránica Al-Fil se refiere al mismo evento. (el Sagrado Corán 105:1-6) Para aprender más acerca del Islam, favor de mandarnos un mensaje: [email protected]