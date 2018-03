El mensaje del Islam Ahmadía

Interpretación de Profecías

“La tradicional ley Divina sobre revelaciones, sueños y visiones que no son muy específicos puede no ser entendida por quienes les cuesta comprender, o por aquellos cuyos corazones están cegados; pero la gente sabia y que realmente comprende, entiende que un error en la interpretación de una profecía no es algo cuestionable. Han sido muchos los Profetas y Mensajeros ilustres que se han equivocado interpretando algunas de sus visiones y profecías. La Tora muestra claramente que Moisésas cometió errores al interpretar y transmitir algunas de sus profecías, y que las promesas de una inmediata victoria y de libertad hechas a los Israelíes no se cumplieron exactamente de esa manera. Por eso, cuando los Israelíes vieron acontecer cosas contrarias a las que esperaban, sufrieron un gran descontento y, vencidos por su impaciencia crónica, dijeron: “¡Oh Moisés y Aarón! ¿Ese Dios os trataría como nos habéis tratado a nosotros?”. Pareciera que estas impacientes personas estuvieran desesperadas porque las palabras de Moisés les indujeron a pensar que pronto serian libres, pero esto no ocurrió y sucedieron ciertas dificultades de las que no fueron avisados con claridad. Todo esto ocurrió porque el propio Moisés no recibió información clara sobre las dificultades que acontecerían ni tampoco sobre su duración, y fue una deducción suya que el innoble Faraón seria pronto derrotado. Pero Dios, conforme a Su práctica constante con todos Sus Profetas, para poner a prueba a Moisés en las primeras etapas de su misión; y para que fuera sobrecogido por Su Istighna,* mantuvo estas dificultades ocultas a él. Si todos estos procesos y desgracias que estaban por llegar le hubieran sido revelados de antemano, él se habría calmado y habría fortalecido su determinación. Pero en tal caso no hubiera quedado sobrecogido por las terribles experiencias por las cuales Dios intentaba elevar su condición espiritual y la de sus seguidores, para hacerles beneficiarios de la recompensa divina en el mas allá. De igual manera, los discípulos de Jesús creyeron que las promesas de éxito y prosperidad mundial que el Mesíasas les hizo se cumplirían muy fácilmente y en un corto periodo de tiempo. Algunas de las buenas nuevas que el Mesíasas les dio parecían hasta dar a entender que pronto instauraría un gran reino, e incluso algunos de sus discípulos comenzaron a reunir armas con antelación. El Mesíasas también habló de su segunda venida de una forma tal que sugería que sus discípulos y sus contemporáneos seguirían aun vivos cuando él volviese al mundo, y parece que hasta el propio Jesúsas se inclinaba por este punto de vista que reafirmó a sus discípulos, pero, como se vio después, su interpretación fue errónea y cometió una equivocación. Otra cosa asombrosa mencionada en la Biblia es que cerca de cuatrocientos Profetas formularon una profecía sobre la victoria de un Rey Israelita, pero esta no se cumplió y el Rey se encontró con la derrota. Ver “I Reyes” 22:19.” (Hadhrat Mirza Ghulam Ahmadas, el Mesías Prometido y Imam Mahdi. El Anuncio Verde) Para aprender más acerca del Islam Ahmadía, favor de mandarnos un mensaje: [email protected] 999 129 4594