El mensaje del Islam Ahmadía

¿Dios de Quién?

El Islam es una religión que trata de guiar a la humanidad hacia el concepto correcto de Dios. Cada religión presenta un concepto diferente de Dios en cuanto a Su actitud hacia la creación o Sus atributos. Algunas dicen que Dios existe como una trinidad. Algunas dicen que son dos, y algunos que Él es único. Hay un concepto en algunas religiones de un Dios local o regional, y algunas dicen que Su dios ha elegido un pueblo o una raza sobre todos los demás. En fin, hay varias ideas acerca de Dios. El Islam reclama presentar un concepto sublime de Dios sin cualquier defecto. El Corán declara: “Creador de los cielos y de la tierra. Os ha dado esposas salidas de vosotros y parejas salidas de vuestros rebaños, diseminándoos así. No hay nada que se Le asemeje. Él es Quien todo lo oye, Quien todo lo ve.” (42:12) Explicando el concepto de Dios y el papel de la religión del Islam en cuanto a acercarnos a Él, el Mesías Prometidoas, Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad, explicó: “Él ve sin ojos físicos, escucha sin oídos físicos y habla sin lengua física. De igual forma, Es tarea Suya crear algo de la nada. Por ejemplo, en los sueños vemos cómo crea un mundo sin materia física y nos muestra como reales a seres mortales inexistentes. Estos son Sus poderes. Es necio quien niega Sus poderes y ciego el que ignora Sus profundas e inconcebibles potestades. Él puede, y hace, todo lo que se propone, salvo lo que atenta a Su gloria o es contrario a Sus Promesas. Él es único es Su ser, Sus atributos, Sus acciones y Sus poderes. Todas las puertas para llegar a Él están cerradas excepto una, que ha abierto el Noble Corán. Ya no es preciso seguir de forma independiente a todos los profetas y libros del pasado, pues la misión profética del Santo Profeta Mohammadsa los engloba y abarca a todos, y salvo esta, todas las sendas que conducen a Dios están cerradas. Todas las verdades que conducen a Dios están comprendidas en él [el Santo Corán]. No aparecerá después ninguna otra verdad, ni ha existido antes ninguna verdad que no estuviera comprendida en el mismo. Por esta razón, todas las misiones proféticas han terminado con [la llegada de] esta misión profética. Y así debería ser, pues lo que tiene un principio debe tener también un final.” Hoy en la tarde a las 7 p.m, la Comunidad Musulmana Ahmadía de Mérida tendrá un discurso y cena para todas aquellas personas que querían aprender más acerca de la religión. Entrada es gratuita, y es una muy buena oportunidad para aprender más acerca de la fe. ¡Les esperamos! Evento: Cena con los musulmanes Fecha: Hoy (24 de septiembre 2017) Lugar: La Mezquita de Mérida (Calle 60 x51 #501 Centro, Mérida)