El mensaje del Islam Ahmadía

El Trono de Al-lah

“Al-lah es el Amigo de los que creen, les saca de las tinieblas a la luz.” (2:258)

El Islam es la religión del mundo que más enfatiza la unicidad y transcendencia de Dios (Al-lah). Enseña que la relación que uno tiene con Dios debe ser personal, y que se puede desarrollar esta relación hasta tal punto que Dios se vuelve a nuestro amigo. El Corán (el libro santo de los musulmanes) dice:Es indispensable que la persona se esfuerce en su camino, cambiando de los malos hábitos a adoptar una vida de pureza para lograr este estado. Hadhrat Mirza Ghulam Ahmadas, el Mesías Prometido, una vez escribió acerca de Dios en las siguientes palabras: “Escuchad: ¿Qué es lo que Dios desea de vosotros? Lo único que desea es que seáis solamente de Él y no Le asociéis ningún copartícipe, ni en la tierra ni en los cielos. Nuestro Dios es un Dios que existe ahora como existió en el pasado, continúa hablando hoy como hablaba antaño, y sigue escuchando ahora, como escuchaba en el pasado. Es falsa la noción de que en esta época escucha pero no habla, pues lo cierto es que Él escucha y también habla. Todos Sus atributos son eternos e imperecederos y ninguno de ellos ha quedado, ni quedará jamás, en suspenso. Él es Único, y no tiene socio alguno, hijo o esposa. Es incomparable y no existe nadie igual a Él. Él es Uno y único pues nadie posee ninguno de Sus atributos especiales excepto Él. No tiene igual ni semejante. Él no comparte Sus atributos con nadie y no hay poder Suyo que no sea perfecto. Está cerca aunque esté lejos y está lejos aunque esté cerca. Él se manifiesta a los Ahl-e-Kashf2 (los que experimentan visiones). No tiene cuerpo, forma ni figura. Está por encima de todo pero no se puede decir que no exista nada por debajo de Él. Está en el ‘Arsh (El trono), pero no puede afirmarse que no se encuentre en la tierra. Es la suma total de todos los atributos perfectos y la Manifestación de toda alabanza verdadera. Es el Origen de todo el bien, el Poseedor de todos los poderes y la Fuente de todo tipo de bendiciones. A Él es a Quien todo retornará. Es el Señor de todos los reinos. Posee toda la perfección y está libre de defectos, imperfecciones y debilidades. Su única condición es que todos los seres de la tierra y todos los seres de los cielos Le adoren. Nada es imposible para Él. Todas las almas y sus facultades y todas las partículas y sus potencialidades son creación Suya. Sin Él no puede existir nada. Él se manifiesta a través de Sus Poderes, Omnipotencia y Señales, y solamente podemos llegar a Él a través Suyo. Él se revela siempre a los piadosos y les muestra Su Omnipotencia, siendo este el único medio por el cual se Le reconoce a Él y se reconoce el camino que Él ha favorecido (el Testamento).” Para aprender más acerca del Islam, favor de mandarnos un mensaje: 9991294594 [email protected]