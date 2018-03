El mensaje del Islam Ahmadía

El Islam y la Guerra Santa

Como represalia justificada hacia aquellos que asesinaron, torturaron sin piedad y expulsaron de sus hogares a un gran número de musulmanes, como dice el Corán: «Les está permitido combatir a quienes son atacados, porque han sido

Para emprender guerras defensivas contra los que intentaron extirpar el Islam e impedir su propagación mediante las armas, y Para defender libertades legítimas.

El Islam es una religión de paz. Nos enseña cómo llevar acabo nuestras dos grandes responsabilidades: hacia Dios (Al-lah) y hacia el prójimo. Es falso que el Islam se extendió en el mundo por guerra y fuerza. Desafortunadamente, hay algunos musulmanes que creen esto tanto cómo los Islamófobos. Y la mayoría creen que si no en el pasado, ciertamente en el futuro, cuando regresará Jesús físicamente de los cielos, él va a unirse con un líder guiado de los musulmanes (el Imam Mahdi) y juntos matarán todos aquellos no musulmanes que no aceptan su invitación de aceptar el Islam. Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad (as), el Mesías Prometido y Imam Mahdi, rechazó fuertemente el concepto que el Islam se extendió por fuerza, y de tales interpretaciones falsas de los textos que mencionan la llegada de Jesús y el Mahdi como guerreros hambrientos de sangre de los no musulmanes Escribió: "Dios ofrece protección a los que acuden a Él. Venid, pues, a Él. Pero antes, abandonad toda oposición a Él; abandonad la negligencia en cumplir vuestras obligaciones; absteneos de oprimir a Sus criaturas con vuestras manos o lengua y temed la maldición del cielo. En esto consiste la verdadera salvación. Vosotros, eruditos del Islam: no os apresuréis a desmentirme, pues existen muchos secretos que el hombre no puede comprender fácilmente. No os precipitéis tanto en exponer vuestras discrepancias, que no es ése un método prudente. Si no hubierais incurrido en tantos errores ni hubierais interpretado al revés tantos ahadiz, no sería necesaria la venida de un Mesías Prometido que interviniera como juez. Vuestra creencia respecto a la segunda venida de Jesús -que descenderá de los cielos para unirse al Mehdi con el fin de convertir a la gente al Islam por medio de la coacción- es una creencia que denigra al Islam. ¿Dónde menciona el Corán que esté permitida la violencia? Muy al contrario, dice: «Nada de compulsión en cuanto a religión». ¿Quién ha autorizado entonces al hijo de María a utilizar la violencia? El Corán repite continuamente que no está permitida la violencia en materia de religión y es contundente en afirmar que no fue la conversión al Islam lo que impulsó a los musulmanes de la época del Profeta a emprender guerras, sino:oprimidos injustamente.»El Santo Profeta, la paz sea con él, y sus Califas jamás iniciaron ninguna guerra que no se atuviera a estas tres razones. Al contrario, el Islam ha sobrellevado hasta tal punto las injusticias de otras naciones, que no es posible hallar semejante ejemplo en la historia del mundo."