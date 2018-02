El machismo dejó de ser una traba en los negocios de Yucatán

negocios de Yucatán

El Siglo XXI se caracteriza porque el machismo dejó de ser una traba en los negocios y las mujeres se han empoderado, pero deben analizar su mercado para consolidarse, expandir sus marcas y generar franquicias. Hoy, la visión de negocios debe ser global, muy aspiracional porque los jóvenes tienen al alcance las herramientas necesarias, hoy el internet es la puerta al mundo y está en la mano de cualquier persona, indica María del Carmen Cerdeña Ojeda, Presidente de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias capítulo Yucatán, que tiene actualmente 72 socias.

¿Cómo va la participación de la mujer en la economía?

Siempre estamos a la vanguardia, tratando de mejorar las empresas aunque a veces con algunas dificultades, pero siempre procuramos innovar y desarrollar nuevas formas para que la economía mejore y genere más ingresos, pero nada es fácil porque siempre hay dificultades qué afrontar.

¿Cuáles son las dificultades para el emprendedor de hoy?

En primera instancia el aumento permanente a la gasolina, sin importar tu nivel como empresario. Esto vuelve compleja la situación porque todo encarece y terminas aumentando tus precios sin saber que puedes quedar fuera del mercado, pero cuando quiere tener un negocio debe vencer todos los obstáculos.

¿Si alguien desea iniciar un negocio en este momento, cuál es el primer obstáculo a vencer?

Puede haber muchos o ninguno, porque si alguien desea realmente tener un negocio está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de lograr su objetivo. En esta época ya no es difícil porque hay muchas opciones; hay formas de ver si vamos bien o estamos equivocados. Por ejemplo si acudes al Instituto Yucateco del Emprendedor (IYEM) te pueden asesorar. Digamos que una señora desea abrir un restaurante, pero si lo hace en una zona en done haya mucha competencia será menor su posibilidad de éxito. No digo que no lo vaya a tener, pero seguramente tardará más tiempo en alcanzar sus objetivos; si quiere abrir un spa y el mercado está saturado sería mejor canalizar sus esfuerzos hacia otro giro.

¿Muchos emprendedores tienen miedo a comenzar, es natural?

Podría decir que sí, porque hay incertidumbre, pero cuando se decide poner un negocio no hay nada qué pensar, hay que actuar. Los obstáculos se vencen, por eso somos emprendedores.

¿Un negocio es para ganar dinero, pero hay quienes dicen que es también para crear un estilo de vida, es cierto?

En primera instancia es porque hay una necesidad. En esta época hay muchas mujeres solas que son madres solteras, viudas o divorciadas y tienen que salir a ganarse la vida, y la de sus hijos. Ya sea que abras un negocio o participes en la economía vendiendo por catálogo, o por redes sociales, entre otras formas. En cuanto al estilo de vida, es porque generas un modus vivendi y eso ayuda a tu realización personal y profesional.

¿Qué le recomendaría a las mujeres que están a un paso de tomar la decisión?

Que no tengan temor, que no tengan miedo; todo lo que se quiere se puede porque emprender no es una casualidad, es una decisión que les hará trascender. Hay que hacer un plan, formar tu estilo de vida y para no fracasar buscar el asesoramiento de alguien con experiencia en el giro comercial que deseas iniciar. Hace años el machismo era una traba porque la mujer no tenía espacio en el mundo de los negocios, hoy eso ya cambió. No ha desaparecido, pero ya no es un impedimento. Vemos a muchas mujeres exitosas en diversas áreas productivas y hay que seguir abriendo caminos para que sirvan como ejemplo de las nuevas generaciones.

¿Tiene idea de cuántas mujeres participan en la economía?

Según los datos del Inegi en el 2015, el porcentaje de población femenina de 12 años y más económicamente activa era del 34.6 por ciento, lo cual es importante y muestra la apertura de la sociedad hacia la mujer.

¿Qué nos platica sobre la evolución, qué significa para usted?

Determinante. Hoy los jóvenes tienen a la mano un teléfono y con eso resuelven todo gracias al internet. Inicié mi negocio hace 30 años, cuando no había esta tecnología, cuando los teléfonos públicos eran de cabima y en casa los convencionales de disco. Llegó la computadora y revolucionó todo, imagínese si no me hubiera actualizado. Tuve que adaptarme a los cambios, a la modernidad, a usar las redes sociales, el Facebook y a mandar y recibir mensajes. ¿Por qué lo menciono? Porque muchas personas de nuestra edad se quedaron en el camino, algunos no evolucionaron y vieron morir sus negocios. Hoy, si no estás en la web no existes; hoy tienes que aprender a usar la tecnología y no por gusto, porque hoy el mundo es digital. La forma de hacer negocios ya cambió y si los jóvenes de hoy no aprender a usar sus herramientas están perdidos.

¿Las nuevas generaciones ya tienen puesto el chip?

Claro, ya es parte de su realidad, pero tienen que aprender a sacarle provecho a los avances de la tecnología. Incluso, se dice que ahora los teléfonos son más inteligentes que sus dueños.

¿Uno de los desaciertos que haya cometido y pueda compartirnos?

Uno de los más importantes en mi carrera como empresaria fue en el área de finanzas. Es algo que se debe de cuidar, hay que estudiar sobre el tema para eficientar los recursos, ver de qué manera cada peso que se aplica al negocio puede generar más ganancias y una vez que se logra cuidarlo. En mi negocio tuve una época de esplendor, pero deben aprender que los negocios son como la rueda de la fortuna; algunas veces estás arriba y otras abajo. Hay rachas malas y es el momento de reinventarse, de hacer algo más para sacar a flote la empresa. Antes no sabías a quién preguntarle, hoy tienen todo un ecosistema de emprendedurismo, hay expertos en cada área y mucha gente está dispuesta a ayudarles, por eso que no deben tener miedo. Hay quienes dicen que los mejores negocios llegan al tercer intento. Lo mejor es comenzar ahora.