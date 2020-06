El lado siniestro del coronavirus en Yucatán

El coronavirus sigue su avance en Yucatán en una encarnizada batalla que está llevando al límite la resistencia de sus pobladores, atrapados en una cuarentena que se extiende sin permitir a una mayoría conseguir medios para subsistir.

El golpe del Covid19 es a la salud, pero también a la economía, triturando posibilidades de empleo para miles de personas en toda la entidad, el cierre de negocios y la clausura de proyectos vitales para el impulso social.

El coronavirus continúa hiriendo la salud y economía de Yucatán, poniendo a prueba a sus pobladores que enfrentan un panorama pesimista.

Por el lado de la salud la jornada del viernes ha sido moralmente demoledora, la peor desde que inició la pandemia del coronavirus en Yucatán con 13 fallecimientos y un acelerado incremento en los contagios.

Por el lado de la economía las principales cámaras empresariales han manifestado un panorama desolador, en el que se han visto obligados a crear un proyecto de rescate económico que presentarán al presidente de México Andrés Manuel López Obrador, depende de su aprobación la conservación de miles de empleos.

Aumenta la curva de la desesperación

En las redes sociales de Yucatán es notable el desánimo, el pesimismo al ver día a día que no frenan los avances de contagios, que sigue muriendo gente, que ahora las cosas ya no serán iguales, que requiere adoptar nuevos formatos a los que no están acostumbrados.

Las muertes por beber alcohol adulterado, el aumento de suicidios, de agresiones a mujeres y familias por hombres agresivos, son factores de riesgo sintomáticos de una idiosincrasia disfuncional que debe ser tratada. No darle la verdadera importancia ocasionará un cisma terrible en el futuro cercano.

Lo verdaderamente siniestro del paso del coronavirus en Yucatán será la estela que dejará en una población mal alimentada, con obesidad, diabetes e hipertensión, que además tendrán la defensas más bajas a causa de la prolongada cuarentena.

Continúan los contagios y decesos relacionados con el coronavirus en Yucatán, donde la obesidad y la diabetes abundan entre sus pobladores. Además habrá desempleo.

La falta de empleos en Yucatán provocará reacciones sociales que impactarán sin dua en el orden social, algo en lo que se espera que las autoridades estén preparadas para afrontarlos de la manera más adecuada para preservar la calma durante esta nueva realidad.

Psicólogos recomiendan no engancharse con las noticias falsas, de dudosa procedencia o tendenciosas, independientemente que sean alentadas por cuestiones políticas, porque influyen negativamente en el ánimo y pueden propiciar la entrada a enfermedades.