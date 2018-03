El jazz me reta todos los días: Gina Osorno

Gina Osorno, asegura con modestia que los que saben de música o tienen un criterio más amplio pueden disfrutar del jazz como algo simple o como un conjunto complejo de notas que pueden agradar a cualquier espectador.

¿Cómo te gustó este género (Jazz), en qué momento de tu vida, te dices que querías cantar y quién te inspiro a hacerlo?

El género del jazz empezó a interesarme desde hace unos 5 o 6 años cuando al cantar mis canciones, que no eran jazz, me decían: Gina tienes voz de negra, de blues; Alguna vez has oído a Etta James? Betsy Pecanins? Nina Simone? Entre otras y empecé a investigar sobre estas cantantes y buscando encontré a Ella Fitzgerald y me enamoré del género con su improvisación y su scat.

¿Con una voz tan particular y tan poderosa, has pensado en incursionar en géneros más comerciales?

Inicié cantando trova, de ahí me fui al pop, de ahí al rock, luego al blues y de ahí al jazz. He incursionado en otros géneros más comerciales e incluso actualmente los interpreto con mi otra banda, The Copypaste, sin embargo el jazz me reta día a día a crecer como cantante.

Y hablando de comercialización, ¿qué tan difícil ha sido tu camino, dado que el jazz no lo situamos en las corrientes más populares?

Trato de aplicar el jazz en cada género que canto, sea comercial o no, trato de darle un toque de improvisación o hacer la rola diferente en algún modo. Definitivamente no es un género muy popular pero hemos insistido en compartirlo con el público y este va creciendo con el paso del tiempo.

¿Crees que el jazz es una música atemporal o en algún momento podría apagarse?

Es atemporal y es el nacimiento de la música popular en EU, de ahí parten muchos otros géneros.

Sus influencias

Entre sus principales influencias musicales, Gina menciona que admira a Betsy Pecanins y su feeling blusero al cantar; las letras llenas de amor y sinceridad de Ely Guerra y Alanis Morrisette y la tristeza y melancolía de Ray Charles.