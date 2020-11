“El gobierno no me mantiene”, dicen tianguistas de Mérida que serían desalojados

Un operativo conjunto entre Protección Civil (Procivy) y Secretaria de Salud en Yucatán estuvo a punto de convertirse en zafarrancho.

Las autoridades acudieron al lugar para intentar desbaratar un tianguis que sin permiso se había instalado a lo largo de la Avenida 86 en la colonia Emiliano Zapata Sur de Mérida.

Los vendedores del tianguis tratan de salir adelante vendiendo productos y ropa de medio uso

Ahí elementos de Protección Civil (Procivy) exigieron a los tianguistas retirarse de la calle pues argumentaban que estaban violando las medidas preventivas contra los contagios de coronavirus.

Reprochan que fiestas de funcionarios nadie las desbarata

Pero los vendedores reaccionaron con firmeza al argumentar que ha habido reuniones sociales, incluso hechas por funcionarios y servidores públicos que tienen asegurado su sueldo y su comida y a estos funcionarios nadie les exige que desbaraten su reunión o fiesta.

“Nosotros nos vinimos a ganar la vida, no tenemos comida en casa, ni sueldos seguros”, expusieron los tianguistas, de acuerdo con lo narrado a La Verdad Noticias.

Los comerciantes del tianguis acusaron que no han recibido ayuda oficial

El gobierno no me mantiene, ni me da ninguna ayuda para comer, expuso uno de los comerciantes quien con estos argumentos enfrentó a las autoridades.

Finalmente los tianguistas se impusieron y al menos por lo que quedó de este domingo Dia de muertos, pudieron seguir con su vendimia.