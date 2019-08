El futuro de Mérida pinta mejor: Alcalde Renán Barrera

Con la entonación del himno nacional en voz del tenor Miguel Jiménez, inicio la orden del día, posteriormente después de la entrega de las acciones realizadas en este primer año se inicia la sesión solemne, con la proyección de un vídeo de 30 minutos, muestra de las acciones en este primer año el alcalde comenzó su discurso.

Alcalde Renan Barrera, entrega acciones realizadas en este primer año de gestión.

“Economía, un gobierno humanista, el cuidado del medio ambiente, el vigor que se tiene para mantener la identidad, obras y servicios públicos y la alianza entre gobierno y ciudadanos, es la clave para gobernar bien” Renán Barrera Concha, alcalde de Mérida.

Al rendir su primer informe de labores como alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, aseguró que vivimos en una ciudad en donde estar bien es la regla y no la excepción, por lo que hay que implementar un proyecto de largo plazo con bases y bien planeado, para no reinventar Mérida cada tres años si no que cada administración que entre continúe con la misma línea de crecimiento y desarrollo.

Durante el evento, en el teatro Armando Manzanero, el alcalde menciono que “se puede intentar hacer obras faraónicas, pero eso no siempre lleva a uno a buen resultado, el futuro que viene pinta bien, pero no se pinta solo, tenemos que hacer equipo, dibujemos juntos lo que queremos hacer de Mérida y hagámoslo planificada mente, para que el paisaje, nos guste a todos”.

Renán Barrera Concha, rinde su primer informe como alcalde de Mérida.

Algo importante para el ayuntamiento aseveró, es que vivimos en una ciudad en donde estar bien es la regla y no la excepción, por lo que se trabaja para eso en conjunto con la ciudadanía, pues la política no es magia, “No existe gobierno que pueda ser exitoso, presupuesto que alcance o política pública que impacte, si no existiera una ciudadanía que quiera participar y colaborar en todas estas tareas, es por eso que los meridanos son de suma importancia, tenemos una población más plural, moderna y diversa”.

Mencionó que la potencialidad del desarrollo actual y el hecho de que el municipio sea imán de atracción para yucatecos, turistas mexicanos y extranjeros, convierte a Mérida es la joya de la corona que, que enamora y que todos debemos cuidar.

Ya para terminar envió un mensaje al gobierno federal, donde Barrera Concha aseguró que su administración siempre estará de buen ánimo a la espera de iniciativas del ejecutivo federal en temas de desarrollo social, infraestructura de comunicaciones o los nuevos planes económicos y de turismo.

“Quiero que sepa nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador que aquí en Mérida tiene un aliado que lo ayudará a concretar mejor los planes que cuiden el territorio local y faciliten su desarrollo “mencionó.

También aseguró que un pilar grande en esta administración, son las tareas realizadas por el gobernador, Mauricio Vil Dosal, pues se tiene una base sólida con la que se ha conseguido importantes avances.

“Estoy seguro del valor que tiene el respaldo, que como gobernador le da a la Mérida que tanto queremos y que juntos en un mismo esfuerzo seremos capaces de potenciar el beneficio de quienes habitamos esta ciudad”.

Por último agradeció igual a sus compañeros del Cabildo, tanto a la mayoría panista, como a las fracciones del PRI, Morena y PT, “Nos hemos reunido en 43 sesiones para discutir y tomar 315 acuerdos, de los cuales el 85 por ciento han sido aprobados por unanimidad, lo que habla de una oposición responsable” mencionó.

Diversos invitados se dieron cita en el Teatro Armando Manzanero, para conocer las obras realizadas por la administración actual.

Así ante empresarios, representantes de colegios y cámaras, universidades, gobierno estatal y federal y ex Alcaldes de Mérida, en su mensaje, Barrera Concha agradeció a los asistentes por la confianza y reafirmó su compromiso con los meridanos, para seguir trabajando por el bien del municipio, con acciones precisas venciendo los retos de seguir en armonía con una gran calidad de vida que garantiza la ciudad, desarrollo urbano, movilidad, inversiones en espacios públicos, reubicación de ambulantes para limpiar el centro histórico, mejorar el transporte público, serán puntos importantes para el siguiente año de gestión.

Seis puntos importantes de este primer año

1.- La paz y tranquilidad de que goza Mérida, con un gobierno abierto 2 .- La economía que va por buen camino como lo señalan los indicadores en materia turística, con un aumento de 15 por ciento en los visitantes respecto al período inmediato anterior, así como la construcción de 11 nuevos hoteles. 3.- La intensa política social a favor de los que menos tienen, a través de acciones como el programa Rezago Cero que lleva agua potable, electrificación y servicios básicos a todos los rincones del municipio 4 .- Se refiere al cuidado del medio ambiente, con programas con basura cero, puntos verdes, el plan de manejo de residuos sólidos y aguas residuales, 5 .- Tiene que ver con el vigor de la identidad, a proyección cultural y artística de Mérida, pues es la primera ciudad en tener una carta de los derechos culturales y ser ciudad piloto de la Agenda 21 de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos. 6 .- obras y servicios públicos, que abarca intensas labores de los trabajadores del Ayuntamiento para que la ciudad funcione, desde limpiar miles de kilómetros de calles, hasta atender cientos de parques, podar árboles y construir calles nuevas y dar mantenimiento a las ya existentes.

En un año se invirtió casi 450 millones de pesos en obra pública, más de 31 kilómetros de vialidades, 10 nuevos parques y más de 20 mil metros cuadrados de guarniciones y banquetas.